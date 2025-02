El fin de las rebajas americanas

Viernes, 14 Febrero 2025 17:51

Mario González incide en este artículo de opinión en las decisiones que está tomando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que también repercutirán en España. Aboga por reestructurar España por completo y recuperar la propia soberania a todos los niveles.

La maquinaria mediática y el equipo de opinión sincronizada trabajan, a destajo, para maldecir a Trump por decir lo siguiente: "He decidido que, por razones de justicia, voy a imponer aranceles recíprocos, lo que significa que lo que un país hace pagar a EEUU, nosotros les cobraremos lo mismo, ni más ni menos". ¿A que lo entiendes perfectamente? ¿A que tú harías exactamente lo mismo? El drama no viene de Trump, sino de haber estado viviendo, desde la II Guerra Mundial, en un constante periodo de rebajas subvencionado por los EEUU. Ahora, cuando la subvención se acaba, duele. Duele mucho porque hemos desaprovechado estos 80 años y, en lugar de construir una Europa Federal fuerte, a imagen y semejanza de los EEUU, hemos decidido vivir del cuento de los yanquis.

Trump no miente: "EEUU ha ayudado a muchos países a lo largo de los años con un gran coste financiero. Ahora es el momento de que esos países recuerden lo que hemos hecho por ellos y nos traten de manera justa". Yo haría exactamente lo mismo.

Trump no quiere hacer daño a sus socios comerciales: lo que quiere es equilibrar la balanza de pagos. Quiere las mismas reglas comerciales o, de lo contrario, equilibrará con aranceles. Quiere, también, que se reconozcan y paguen todos los servicios que presta. Nunca los han regalado, pero digamos que estaban subvencionados. En definitiva, Trump va a poner fin a las rebajas americanas.

El bloque USA va a ser más incómodo y más caro. Aunque, comparado con el otro bloque, el de China y Rusia y sus satélites por todo el mundo, seguirá siendo jauja. EEUU antes ejercía su influencia y ahora pasa directamente a dictar las condiciones en todas y cada una de las materias importantes: desde el comercio a la seguridad. La cuenta de la UE antes de empezar reza así: debe 400.000M$ por la guerra de Ucrania -que sostiene USA- y otros 230.000M€ por la balanza comercial.

España también sufrirá porque el 20 por ciento de nuestras exportaciones tienen como destino USA. Además, los cretinos de la PPSOE han conseguido indisponernos con los yanquis que hace tiempo nos han cambiado por Marruecos como socio preferente. ¡Otro éxito de la PPSOE!

La URSE (Unión de Repúblicas Socialdemócratas Europeas) es un desecho. Sin USA no somos nada. La OTAN, sin USA, es una ficción. España ha tenido que tragar -por culpa de la PPSOE- con las políticas abusivas de nuestros queridos socios europeos -Francia, Alemania e Italia- que nos han hecho lo mismo que USA hacía con ellos. Ahora, cuando la partida cambia, todos estamos en fuera de juego. O pasamos por el aro de Trump o Putin se nos come por los pies. Ucrania ha sido el gran catalizador para volver a la política de bloques. Los no alineados van a ser el capazo de todas las hostias. USA te deja escoger entre Guatemala o Guatepeor. La elección es clara, pero eso no significa que haya que conformarse. Es el momento de cambiar. Es el momento de eliminar las políticas colectivizadoras que han convertido a la UE en la URSE: una suerte de URSS sin ideología, pero con todas sus idioteces.

En el fondo, nosotros tenemos que cerrar también este periodo de rebajas que empezó con el ¡qué inventen ellos!, y que ha terminado con el ¡qué defiendan ellos! La productividad marca la diferencia.

El libremercado real, la seguridad jurídica y los impuestos bajos han hecho de USA el país más productivo de la Tierra. Un lugar donde trabajar vale la pena. Un lugar donde, si trabajas de verdad, puedes crecer de verdad y ponerte de grana y oro. La URSE es todo lo contrario: un lugar hiperregulado, hiperburocratizado, donde solo ganan los amiguitos de los imperantes y su séquito y lo hacen al calor del dinero público. China le ha ganado la partida a la UE y, por eso, USA ha decidido cortar la baraja.

Necesitamos reestructurar España por completo y recuperar nuestra soberanía a todos los niveles: desde la energía y la alimentación, hasta la industria y la seguridad. Copiar el sistema Trump, adaptándolo a nuestra idiosincrasia. No más regalos. Apoyemos a nuestros socios de verdad y prescindamos de los que nos chupan la energía. Cambiemos con la URSE o sin ella. ¿Entiendes ahora el BREXIT? Si no lo hacemos seremos una Ucrania más a merced de los poderosos. Si votas PPSOE –no me cansaré de repetírtelo- estás votando por nuestra ruina presente y, sobre todo, futura. La culpa no es de Trump, la culpa es tuya. Tú decides.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados