Domingo, 19 Octubre 2025 21:26

Conversaciones con Dominga

Un día me senté en el banco con Dominga, que creo que es la sweet nana del alcalde Carlitos. Me parece que fue antes que le despeinaran el moño y le rompieran las piernas.

No es rencorosa, pero me dijo que la tiene un poco abandonada y que tanta historia de que hay que escucharla es en realidad una mandanga. Lo mismo opina una amiga que tiene, que se le parece bastante, pero la amiga en valiente, porque Dominga es que ya no se levanta del banco, pero su amiga en cambio, que tiene 95 años y es bajita, soltera y muy acicalada, es en realidad toda una heroína, porque hay que serlo a esa edad, para ponerte los rulos cada noche y los pendientes a diario y salir a la calle con pinturas de guerra y a ritmo tambaleante, cruzar del Collao hasta la Arboleda, mañana y tarde y lograr esquivar sin daño, aunque sea con bastón, las mareas juveniles en crecida de quinceañeros y más, que han tomado del Espolón a la Plaza del Carmen, como gran patio de colegio, por el que algunos van a ciegas con sus bicis y patinetes eléctricos y surfean acrobáticamente el Collao, que es es una buena pista de obstáculos y ensayo de regates y encestado con balón de reglamento en el gorro de clientes de terrazas y hasta en los carritos de bebés, que eso lo ha visto hasta Dominga, una vez en persona.

Me contó que hace unos días a su amiga la arrolló una masa de unos 30 chicos o más, porque perseguían a dos chicas que iban a pegarse y todos querían verlas y su amiga que por suerte había visto hacía poco una película de romanos y ese día iba acompañada, tuvo la buenísima idea de parapetarse en formación tortuga, eso que hacían las legiones cuando les atacaban, hasta que pasó la ola a la carrera y menos mal que puso en ángulo el baston, así tipo zancadilla y solo se llevó un arañazo de bici en el tobillo.

Aunque Dominga tranquilizaba a su amiga, diciéndole que Carlos ya estaba en eso de la ordenación del territorio, ella en realidad prefería seguir quietecita, para que nadie volviera a romperle las piernas.

Además tampoco puedes fiarte mucho de las cosas que mandan en el ayuntamiento, porque luego no se les hace caso y pasa lo que pasa, ya se sabe, por ejemplo en el parque pone un cartel que solo los niños pequeños pueden ir en bici y jugar al balón y un día que ella se asomó hasta el alto de la dehesa vio que había cuatro equipos de hombres entrenando, que no sabe muy bien, pero se cree que igual eran de alguna liga profesional o parecido, y había montones de bicis de las grandes, así que hay que esperar un poco más a que Carlos termine de arreglarlo todo, porque seguro que lo hará o mandará a la policía municipal.

A su amiga, que es más exploradora que Dominga, no le convence lo de la ordenación del tráfico. Al principio sí, porque pensaba que al hacerles carriles a las bicis y patinetes y quedarse con la mitad del sitio de los coches, se despejaria la calle peatonal y ella por fin podría pasear tranquila y pararse en medio a tomar un respiro, sin riesgo de atropello y hasta podría derrotar un poco en su caminar sin tener que hacer el giro de cuello hacia atrás, pero al final siguen okupandolo todo y ahora encima su sobrino no puede recogerla en el portal, ni bascularle la compra sin pedir previamente permiso a los guardias. Dominga opina que hay que tener paciencia y no preocuparse porque en Soria hay muchísima gente mayor y Carlos es buenísima persona y muy atento y amable y encima los mayores, hasta cualquier edad siguen siendo sus votantes.

Nos despedimos con un abrazo. Admiro el valor de nuestros mayores, que tanto han luchado por este país y por nosotros, así como la inocencia y buena fé que tantos de ellos conservan.

Fdo: Soledad Fernández Flórez