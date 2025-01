Carta abierta a Yolanda Díaz por las escuelas infantiles 24 horas al día

Viernes, 31 Enero 2025 13:47

El presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Juan Sánchez, ha contestado a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha propuesto que las escuelas infantiles abran las 24 horas del día, lo que sería, a su juicio, una grave amenaza para el bienestar infantil y refleja un modelo de sociedad deshumanizado.

Escuelas infantiles 24 horas al día

Su reciente propuesta de abrir escuelas infantiles las 24 horas del día ha generado un gran estupor. Lo que en apariencia podría sonar como una medida de conciliación laboral, en realidad supone una grave amenaza para el bienestar infantil y refleja un modelo de sociedad deshumanizado que atenta además contra los derechos del niño.

Desde la Asolación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) estamos convencidos de que está confundiendo conciliación y educación infantil, lo cual es preocupante para los niños más pequeños, por parte de una vicepresidenta del Gobierno de España. En una escuela infantil o centro educativo de primer ciclo, se educa y se dan una serie de cuidados asistenciales que, por la edad de los niños y su falta de autonomías, necesitan. Cubren los mismos parámetros de “conciliación” que la educación primaria.

En la Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos organizada por UNESCO en Jomtien,Tailandia, una de sus principales conclusiones fue que “la educación comienza con el nacimiento”. Afirmación que ha sido ratificada por multitud de informes internacionales. En este sentido ha sido especialmente significativo la declaración del G20, hace apenas unos años. En su declaración “Iniciativa del G20 para el desarrollo de la primera infancia” deja claro la necesidad de “proporcionar servicios de calidad” a los niños, ya haciendo hincapié durante los primeros 1.000 días de vida.

El valor educativo de la Educación Infantil, que no asistencial que es lo que usted propone, lo recoge la LOMLOE al afirmar que la educación infantil, la que abarca desde los 0 a los 6 años, es el primer nivel educativo, con lo cual no creemos que el Ministerio de Educación permitieran un horario de 24 horas, como no lo permiten las autonomías que tienen transferidas las competencias en Educación.

Si Usted quiere conciliación familiar, como nosotros también lo queremos, establezca una serie de “centros de conciliación” que no tienen nada que ver con las escuelas infantiles. ¿Es que ha pensado en crear Hoteles gratuitos para bebés? Y sea coherente con la edad, ¿de 0-3 si hay que crear centros 24 horas, pero de 3 en adelante ya no?

La primera infancia es una etapa clave en el desarrollo emocional y psicológico de los niños. Diversos estudios han demostrado que el apego seguro con los padres y cuidadores es fundamental para el desarrollo cognitivo y afectivo de los menores. Delegar el cuidado de los niños en instituciones durante 24 horas no solo rompe este vínculo, sino que envía un mensaje preocupante: que la solución a la conciliación laboral sea separar a los niños de sus familias en lugar de fomentar políticas de trabajo más flexibles y humanas. La conciliación no puede ser a costa del bienestar infantil. En lugar de promover soluciones que pongan en riesgo el desarrollo de los menores, es imperativo que las políticas públicas avancen hacia modelos de trabajo más flexibles, teletrabajo, reducción de jornada para familias con hijos pequeños y permisos de maternidad y paternidad ampliados.

La verdadera conciliación no debe significar que los padres apenas vean a sus hijos, sino que tengan las herramientas necesarias para estar presentes en su crianza.

Un modelo de sociedad deshumanizado

Esta propuesta supone un paso más hacia una sociedad donde la productividad prima sobre el bienestar de las familias. Si aceptamos que los niños pasen 24 horas en centros educativos, ¿qué vendrá después? ¿Eliminaremos completamente el concepto de vida familiar en aras del trabajo? Es imprescindible replantear el debate sobre la conciliación desde una perspectiva que respete los derechos de la infancia y no convierta a las escuelas en soluciones de emergencia para un problema que debe resolverse desde la raíz: con políticas laborales que permitan a los padres criar a sus hijos sin renunciar a su carrera profesional.

Desde AMEI-WAECE le recomendamos que eche un vistazo a los documentos que España ha firmado y Ud. como miembro del Gobierno debería de conocer. En cualquier caso, le enviamos un pequeño libro donde se recogen los informes, tanto de la comunidad científica, como de la “comunidad política”.

Esperando que este escrito, por lo que implica para la infancia, le haga rectificar su propuesta, quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones necesite.

Fdo: Juan Sánchez Muliterno, presidente de AMEI-WAECE