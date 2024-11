Caminante, no hay caminos sino autopistas de la salud fundacional

Viernes, 29 Noviembre 2024 20:22

El doctor Juan Manuel Ruiz Liso ha sido homenajeado en la clausura de la trigésima edición de Soria Saludable como director de la Fundación Científica Caja Rural (FCCR) durante más de tres décadas. En su discurso de despedida ha repasado toda una trayectoria dedicada a mejorar la salud de los sorianos y ha agradecido el apoyo recibido.

Caminante, no hay caminos sino autopistas de la salud fundacional

Buenas noches. Muchas gracias a todos por acudir a este acto. Gracias una vez más consejera Lucas, por estar siempre presente a nuestro lado y al de la FCCR y al resto de autoridades. Felicitar a Elsa Punset. ¡Qué conferencia! Mañana los medios de comunciación serán testigos de tu conocimiento y el bienestar que induces. Gracias al Patronato de la FCCR y a su presidente Carlos Martínez Izquierdo, por estos reconocimientos que solo puedo recoger, si lo hago en nombre, repito en nombre, de todos quienes construimos esta FCCR.

La FCCR ha sido para mí una hija y ahora “se casa” y va a vivir con independencia y otros proyectos. La realidad es que han sido 30 años de colaboración interpersonal e institucional. Hemos hecho una sinfonía inacabada de la Promoción de la Salud en Soria con una orquesta formada por todos vosotros. Los maestros y profesores han sido los instrumentos de cuerda; las amas de casa, vecinos, hostelería y ayuntamientos los de viento; los MCS habéis sido la percusión; los solistas ,quienes han participado en el Soria Saludable y en las Escuelas de Salud, y humanidades y ha habido en esta orquesta Tenores de gran prestigio y Coros como el personal sanitario de Soria, donde no ha faltado la cartelería de Rafael de la Rosa. Financiado por Caja Rural de Soria

Créanme. Es un momento agridulce. Más aún, al recordar a quienes no están y estuvieron activos con nosotros.

Dado que el número de personas comprometidas conmigo y la FCCR es innumerable y todas han sido necesarias, desde 1995, he querido hacerlas constar individualmente a una mayoría, de manera nominal y notarial, dejándome muchas, pido perdón, en un ensobrado documento que os han entregado con un ejemplar de mi último libro, el RefraneroTemático de la Dieta y Cultura Mediterránea totalmente gratuito, que está siendo utilizado en China para aprender español en una web de más de 3.300.000 usuarios y motivo de una tesis doctoral china, analizando-comparando los refranes y los proverbios chinos, y que para mí tiene valor añadido especial con la portada que dibujó mi nieta Inés Ruiz Canal, y la contraportada del Templo de la Salud de la Dieta Mediterránea, coronada por el dibujo de mis cuatro nietos: Inés, Ignacio, Juan y Álvaro que son el motor de mi vida y su combustible.

Hemos recorrido en estos 30 años, más de 250.000 kilómetros. por las carreteras sorianas con la Escuela de Salud y Humanidades. La Escuela de la Abuela-Madre fue la niña bonita del presidente. Hemos realizado más de 1.600 actividades de educación sanitaria presencial y on-line. Y más de 650 ponentes han pasado por Soria Saludable. Si, y también hemos prevenido la enfermedad en más de 800 escolares –Servicio de Medicina Preventiva deportiva-, hasta que se hicieron las revisiones a nivel institucional.

Se han dictado más de 1.500 conferencias en 51 pueblos diferentes de Soria, independientemente de su población-. Más de 15.000 Decálogos y Templos de la salud magnéticos se encuentran en tres idiomas, en los frigoríficos de hogares de España, Portugal, Croacia, Marruecos, Grecia e Italia. Hemos “vendido “lo saludable de Soria en 9 países de 3 continentes y las alumnas de la Universidad Femenina de Osaka del grado de Nutrición, han recibido formación en Soria durante 3 años, hasta la pandemia. Hemos publicado 33 libros, de salud y bienestar, todos ellos gratuitos como el que han recogido. Un Congreso Internacional escolar de la Dieta Mediterránea en Soria, participando en foros internacionales de 7 países dando a conocer la Soria Mediterránea y la calidad formativa de sus escolares. Si querida consejera ; he transmitido el informe PISA para Soria en Milán, en Nápoles, en Hvär-Brac, Agros, Chauen, Atenas, Cilento, Tavira, Faro y otras regiones europeas con gran audiencia, orgullo de soriano y satisfacción, haciendo ver que “educación y salud son marido y mujer sin divorcio”,

Se han publicado nuestras actividades en 2015 en National Geografic -número extraordinario en inglés, dedicado a las CC EE de la DM. Igualmente, la revista japonesa de alimentación VESTA nos dedicó también en 2015, su número 101 en japonés, donde estaba el indescifrable nombre de Soria en un mapa, en ese idioma, con fotografías de nuestros escolares, tras recibir la visita de la comisión nacional japonesa para la dieta Wasoku y su comparativa con la Dieta Mediterránea.

Fuimos invitados y asistimos a la celebración del 82 y 83 aniversario (2015 y 2016) del nacimiento del Emperador del Japón, con un lunch mixto de dieta Wasoku y DM. Unos platos muy hermanados. El emperador falleció y con él la celebración.

Hemos entregado más de 240.000 euros en Premios, Becas y ayudas de Investigación y mejores expedientes académicos.

Se ha reconocido a 18 profesionales con el Premio Nacional de Investigación que hicimos bienal, y dotado con 12.000 euros.

La plaza del Olivo de Soria se enriqueció con sus cápsulas del tiempo en el Jardín de las semillas recordando el compromiso de Soria con la DM. También otra cápsula con el recuerdo a quienes ayudaron al pueblo de Soria en la pandemia de Covid. Debería ser un campanil permanente de bienestar y salud.

La Soria Cardioprotegida permitió que se publicara y certificara en Revistas Internacionales de Cardiología, que en 2007-8 fuimos la primera región mundial -en donde hay registros- en crear esta red y recibir el Premio Nacional de las Sociedades científicas de Resucitación Cardiopulmonar el pasado año.

Disponemos ya, de más de 270 DESAs, y sobretodo la satisfacción de haber recuperado la vida de al menos 15 personas en estos 17 años, desde que los situamos en los cajeros y en la provincia de Soria..

La difusión de nuestras actividades en el campo de la alimentación hizo que nuestro programa diario en Radio 5 de RNE, para toda España y América, “Escuela de Salud” alcanzara los 400.000 oyentes a finales de los años 1990s.

El mejor premio para todos nosotros debe ser seguir promoviendo las actividades en salud de este proyecto integral y evitar la enfermedad de muchos sorianos.

Por todo ello creo, que Carlos -presidente- Domingo -director general- Patronato, autoridades y amigos, HA MERECIDO LA PENA OBJETIVAMENTE. Hemos sido imitados por otras entidades y nos sentimos orgullosos de ello.

Pero……

Tenemos una deuda pendiente con Fray Tomás de Berlanga. No haber realizado el Museo Nacional de la DM en Soria y una estatua en el frontispicio de la Diputación. Es de ley. ¿Será posible? Benito Serrano, amigo! Me hicisteis muy feliz cuando hicimos la Ciudad de la Dieta Mediterránea con sus nombres elegidos por los escolares y me dedicasteis un Parque comestible en Golmayo. Estoy seguro que Fray Tomás podría sentirse muy orgulloso, escuchando las canciones escolares de los alumnos de vuestro colegio que nominaron las calles de la ciudad de la DM. ¿Saben los sorianos que descubrió las Islas Galápagos? ¿Que introdujo la Agricultura en América? ¿Que llevó allí el plátano canario y trajo la patata y el tomate a Europa?. ¿Que era de la única persona en América de la que se fiaba Carlos V.?

Que hizo el diseño del primer Canal de Panamá. El mayor defensor de la mujer indígena india frente a los colonos, aunque Bartolomé de las Casas se llevó la fama

porque escribía lo que Fray Tomás hacía. Fue el iniciador del Derecho internacional. Obispo de la Tierra firme. Y estableció la paz entre Pizarro y Almagro. Tiene en Lima una avenida de más de 20 km. ¿Hay alguien que haya aportado más a la sociedad? Y estableció la paz entre Pizarro y Almagro. Lo del lagarto es lo menos importante. Es el soriano más importante de nuestra historia desde el siglo XVI y es de Justicia reconocérselo Ya. Un adelantado a su tiempo. Cuando voy a Berlanga me acerco a su tumba y “hablamos”.

Tres provincias españolas solicitan mi ayuda y colaboración para crear allí el Museo: Almería, Barcelona y Valencia. Me gustaría que se gestara en Soria que es desde 2010 la C.E. de la Dieta Mediterránea de la UNESCO. Exposición, Formación y Educación.

Consejera Lucas; Mi admirada Rocío: Sería importante recuperar los desayunos escolares de la dieta mediterránea y que los escolares formaran a sus mayores en una alimentación sana en todo Castilla y León. Cuenta conmigo

He trabajado con 3 letras del abecedario preferentemente en mi vida galénica fundacional. La I, la C y la S: ILUSIÓN, IMAGINACIÓN sana, INICIATIVA positiva, INNOVACION PREVENTIVA, CREDIBILIDAD, COMUNICACIÓN y con SORIANISMO, donde el esfuerzo y el trabajo me han compensado. Espero también, no haber perjudicado a nadie, si así fuere, pido perdón públicamente.

Muchas gracias otra vez porque el reconocimiento es a todos vosotros.

Fdo: Dr. Juan Manuel Ruiz Liso