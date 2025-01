Buenos deseos ante una realidad tenebrosa, indigna y esquizofrénica

Viernes, 03 Enero 2025 16:23

Amalio de Marichalar coincide en este artículo de opinión con los deseos del presidente de Castilla la Mancha que chocan con el devenir de las decisiones del presidente del Gobierno, que se alimenta de la crispación para seguir en el poder.

Buenos deseos ante una realidad tenebrosa, indigna y esquizofrénica

En sus buenos deseos el presidente de Castilla la Mancha llama para este año a la unidad y esperanza y encarar el 2025 sin frentismo y populismo, a veces instalados en las propias instituciones, y dejar de lado la crispación delirante recordando que la unidad es lo que nos hace fuertes.

Ha dicho que somos una comunidad de sentimientos que tiene autoestima y clara conciencia de lo que es, dentro de una comunidad mucho más grande que es España.

Ha recordado el dolor de la tragedia, ansiando la recuperación siendo ejemplares para demostrar que se pueden hacer bien las cosas en medio del dolor.

Así mismo, añade, que hay que celebrar los tres años de la transición, los más importantes de la historia española con muchísimos acuerdos y cesiones y enseñando a los jóvenes lo que pasó imitando el ejemplo y advirtiendo que para ello no lo podemos celebrar si lo hacemos la mitad contra la otra mitad o se utiliza la Transición como arma arrojadiza y añadiendo que los que más atacan la igualdad, los que la niegan, son los que quieren privilegios, sean personas o territorios, y en realidad lo que quieren es acabar con la unidad .

Suscribo plenamente sus palabras y buenos deseos para comenzar el año.

Es más, añadiría que todo lo anterior es indispensable poder recuperar, y no solo eso, poder reinstalar con suma urgencia para comenzar el esencial plan integral de vuelta a los fundamentos de la democracia y más aún, del ejemplo irrenunciable que hemos de nuevo transmitir a las naciones civilizadas, muy especialmente a Hispanoamérica, y desde luego a las nuevas generaciones.

Estoy absolutamente de acuerdo con el presidente García-Page, y en su pronunciamiento cabe cualquier idea que respete profundamente el valor y la trascendencia de la Transición, pero el presidente del Gobierno ha hecho leyes de memoria democrática dictadas por terroristas, - conocida el día anterior al homenaje a Miguel Ángel Blanco, teniendo la osadía de acudir a Ermua al día siguiente de conocerse esa abyecta ley, el 10 de Julio de 2022 para conmemorar los 25 años de su asesinato- precedida de otra ley de su antecesor Zapatero, de memoria histórica, que desvirtuaba y distorsionaba la verdad histórica, el mismo que decía que nación es un concepto “discutido y discutible” o que España es una “nación de naciones”. El mismo personaje que impide que se declare la victoria de la oposición venezolana y de la libertad, por tanto, de su pueblo .

Absolutamente de acuerdo con el presidente Page, pero el presidente del Gobierno ha construido un muro como el mismo ha declarado para provocar frentismo y división , y no a veces, sino que de forma permanente bajo su mandato ha capturado y secuestrado a su antojo las instituciones, la ultima Radio Televisión española, el mismo día en el que se suspendió la sesión de control del Congreso en señal de duelo por la tragedia ocurrida esa noche en Valencia, varios pueblos de Castilla la Mancha y Málaga, pero reactivándose en paralelo en esas mismas horas los trabajos para lograr esa usurpación. No hay calificativos para poder hacer eso en medio del inmenso dolor.

Sin frentismo ni populismo dice el Señor García-Page, pero el presidente de Gobierno lo propugna y lidera, y para poder estar en el cargo lo acuerda con terroristas, golpistas -tanto de derecha como de izquierda - , neocomunistas, y con quienes tienen en su postulado destruir España, llamándose a el mismo y a su programa, para así disimular, “ progresista”.

Totalmente de acuerdo con el presidente García-Page con el valor de la Transición, pero son solo los socios del presidente del Gobierno y el mismo los que rompen a diario con lo que la transición nos legó de renuncia, de cesión , de reconciliación, de concordia, entre una mitad y otra de España, y queriendo, además, hacer ahora ostensiblemente celebraciones una mitad contra otra mitad, renunciando a los valores de la Transición. ¿No es esto y todo en su conjunto una auténtica y perversa locura megalómana como la de Nerón disfrutando viendo la quema de Roma, organizada por él, mientras tocaba la lira?

Muy de acuerdo en dejar de lado la crispación delirante, pero el presidente del Gobierno -también Zapatero declaró la crispación en un micrófono indiscreto como “ lo necesario para su estrategia “ -, basa su quehacer diario en provocar crispación y tensión, en provocar desunión y enfrentamiento.

Muy de acuerdo con el presidente García-Page, con lo que es una comunidad más grande, que es España, pero el presidente del Gobierno promueve y facilita que Cataluña y País Vasco legislen en contra de España, e incumplan sentencias para impedir hablar español en España, y trabaja a diario para que de facto dejen de ser España.

Llama a la unidad y esperanza el Señor Garcia-Page, y totalmente de acuerdo, pero el presidente del Gobierno trabaja para desunir y anunciar planes de gobierno que eliminan cualquier esperanza, por querer voluntariamente elegir la imposición de los enemigos de España para sobrevivir el.

En efecto, los que atacan la igualdad - dice el presidente García-Page - son los que quieren privilegios, sean ellos a título individual o los territorios, y por tanto terminan con la unidad, pero todo ello está promovido y buscado por el presidente del Gobierno.

Dice con gran criterio el presidente de Castilla la Mancha que hay que ser ejemplares para abordar la ansiada recuperación en la tragedia de las riadas, pero el presidente del Gobierno ha escatimado la ayuda, ha dicho que se le pida, no ha mandado al ejército y otros medios masivamente pues según la ministra no está para eso y dos meses después sigue sin hacerlo y sin declarar el nivel 3 y la ley de protección civil habiendo omitido el socorro ostensiblemente, y habiendo huido de Paiporta y tampoco haber asistido al funeral en Valencia.

¿Es esto ejemplar y digno?

Y todo lo anterior… ¿es mínimamente presentable, tiene mínima lógica, es mínimamente ético y decente el comportamiento?

Es muy, pero que muy, importante lo que dice el presidente García-Page, pero hablar de ello en genérico, sin directamente denunciar al máximo y único responsable es equivocado, pues no ataca el eje del problema, dado que sus socios actúan en función de ese único responsable y es el y únicamente el quien acepta cualquier chantaje con sumo agrado. Es solo el quien voluntariamente actúa de esta perversa manera -“Neroniana” podríamos decir- para realizar sus planes. Aquí lo que hay que determinar, pues ya es tiempo de ello, es que el presidente del Gobierno y después de tantos avisos que ha recibido del presidente García-Page, no tiene voluntad alguna de cambiar esta insensata por no decir esquizofrénica y maligna forma de entender su mandato, y por tanto su reprobación ha de ser total ya que no dimite.

Es muchísimo daño el que está haciendo a España y es el principal problema que tiene España. Solo la enorme corrupción que le rodea sería motivo sobrado para dimitir, humillarse por tanta desvergüenza, y pedir perdón a los españoles. Una corrupción que ya conoce Europa y que medios internacionales están denunciando con crudeza.

En esta extraordinaria situación jamás conocida, evidentemente las buenas intenciones para el año hay que transfórmalas en medidas drásticas de denuncia plena a quien está provocando tanto mal, para obligarle a dejar el gobierno por cúmulo de indignidad y por traición a los españoles, empezando por sus afines, y por su electorado.

Por último, faltan siete días para el nombramiento de Edmundo González Urrutia y el presidente del Gobierno aún no lo ha reconocido, ni tampoco a la oposición, habiéndolo hecho todo el mundo libre. A estas alturas no ha condenado los asesinatos y encarcelamientos durante las elecciones ni a un presidente condenado por delitos de lesa humanidad por Naciones Unidas.

Han pasado dos meses y aún seguimos en la tragedia de Valencia y a día de hoy el presidente del Gobierno aún no ha mandado todos los medios necesarios ni ha socorrido a tantísimas personas desde el minuto uno.

No hay calificativos imaginables para estos dos asuntos tan trascendentales, así como para todo lo anterior. Nos acabamos de enterar hoy de que en Ceuta y Melilla la aduana la va a controlar Marruecos! Si es así es un delito de lesa patria y un delito de lesa majestad del presidente del Gobierno.

El destino de España y nuestros compromisos con Hispanoamérica, y en este caso con Venezuela, cuando faltan siete días para la proclamación del Presidente González Urrutia sin que el presidente del Gobierno en estos pocos días que faltan lo haya reconocido, no pueden estar en manos de quien actúa con total indignidad, con total falta de ética, sin ningún principio y escrúpulo, con total oscurantismo tenebroso, y con total esquizofrenia satanica. Nerón incendiando España.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda