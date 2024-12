A propósito del "sin ánimo de lucro"

Jueves, 05 Diciembre 2024 12:09

Ángel Coronado se preguntaba hace poco ‘¿qué es eso del ánimo de lucro?’ (EMS, 01.12.24) y se respondía desconfiando de quienes dicen actuar sin el mismo. Desconfiaba, también, de quienes están bajo el escrutinio de la justicia. Consecuentemente, desconfiaba de Aldama y advertía que sus declaraciones no podían sustentar nada, ni siquiera un castillo de naipes. Convengo. No obstante, ellos no levantan castillos de naipes, sino pasta. Mucha, muchísima, pasta pública para mantener bien engrasada esa maquinaria política que califican de democracia y estado de derecho y que yo vengo advirtiendo, aquí, que no pasa de estado de hecho y de dictablanda.

Todas sus maniobras tienen como denominador el ánimo de lucro. Para muestra un botón: la AP de Sevilla acaba de condenar a 3 años de cárcel al ex secretario general de UGT Andalucía y a otros cuatro compañeros, señalando como responsable civil subsidiario al sindicato socialista. Todo, por el uso continuado de facturas falsas, acreditando la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con otros de fraude de subvenciones, con los que distrajeron más de 40 millones de euros de las ayudas para cursos de formación que daba la Junta de Andalucía. Parece que los 32M€ anuales con los que el gobierno compra a los sindicatos no son suficiente subvención.

Cuando el rio suena, agua lleva. Y aquí lleva muchísima agua, tanta que ya es un clamor. Fíjate si lleva agua, que Cives Mundi, que está en esta Soria alejada del mundanal ruido, ha conseguido 12,7 millones de euros en ayudas solo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). No cuentan las que otros organismos públicos pudieran haberles concedido (p.e. el Ayuntamiento de Soria). Estamos, querido Ángel, ante un torrente de lucro que se hace… ‘sin ánimo de lucro’. No sé si me sigues. Cuesta un poquillo, porque es otra de esas contradicciones de la PPSOE: democracia sin democracia y políticas anticorrupción que dejan a muy pocos sin corromperse. Aldama es uno de esos alquimistas de la PPSOE que transforman en lucro ese ‘sin ánimo de lucro’.

Se trata de un torrente de lucro que no cesa y que, lógicamente, deja su huella. Este MDS, también hace poco, se hacía eco del Índice de Libertad Humana elaborado por el Instituto Cato (USA) y el Instituto Fraser (CAN). Institutos que, ponderando muchos factores, colocan a España como 31º país del mundo en libertades (estábamos en el 26º antes de Sánchez). A mayor abundamiento, la Tax Foundation nos sitúa como 33º país del mundo en competitividad fiscal. No son buenas notas para la PPSOE pero, ya ves, pasan de curso todos los años. Si tenemos en cuenta la correlación existente entre libertad, impuestos y prosperidad, todo apunta a que vamos por el camino equivocado, aunque los creyentes sigan votando, erre que erre, a esa PPSOE ¡sin ánimo de lucro!

Aldama y todos sus asociados van caminito de Jerez. Antes, no obstante, consiguieron cosas fabulosas como que el ministerio para la transición ecológica les concediera una licencia de operador mayorista de hidrocarburos ¡en solo 3 días! Son buenos, Ángel, son muy buenos. No confiables, pero buenos. Después, también en tiempo récord, levantaron presuntamente 182 millones de euros gracias a un fraude en el IVA. Mientras nosotros perdemos libertades y prosperidad a pasos agigantados, ellos se ponen de grana y oro con el dinero público. Se lo llevan crudo, nunca mejor dicho. Unas veces por la derecha y otras por la izquierda. Pescan en ese gran torrente de lucro que discurre, gracias a la PPSOE, por el cauce de las operaciones sin ánimo de lucro.

Esto nos lleva a la ‘oenegeización’ de España. Todos actúan ya como una ONG, esto es, sin ánimo de lucro. Sin embargo, sin alquimistas no hay ONG que valga. El conjuro preciso en la administración adecuada, marca la diferencia. Entonces ese ‘sin ánimo de lucro’ se convierte en maná político y algunos se lucran. No creas en lo que dice Aldama ni Begoña ni Sánchez. Cree en lo que hacen, para que puedan hacer su magia contigo. Esa es la fe de muchos de los creyentes en la PPSOE. Tienen fe en que, en algún momento, puedan transformar ese ‘sin ánimo de lucro’ en lucro personal suyo. El problema, Ángel, no está en esos creyentes, sino en los probos funcionarios que lo hacen posible. El problema está en quienes, a sabiendas de lo que luego ocurre, conceden la ayuda a los palanganeros de la PPSOE. Así pescan, cada año, miles de millones de euros por donde sopla la subvención o la autorización o la concesión. Por donde sopla ese ‘sin ánimo de lucro’.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.