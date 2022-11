UNICEF celebra el Día Mundial de la Infancia

El 20 de noviembre –aniversario de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, que cumple 33 años- se conmemora el Día Mundial de la Infancia, que UNICEF España celebra este año recordando que todos los niños y adolescentes deben disfrutar de una buena salud mental y bienestar emocional.

“Llevamos mucho tiempo reforzando el mismo mensaje: nos preocupa la salud mental de la infancia y adolescencia en nuestro país y en el resto del mundo. Una vez más, queremos recordar que es intolerable que 1 de cada 7 niños y adolescentes de 10 a 19 años tenga un problema de salud mental diagnosticado, cuando es una etapa en la que deberían disfrutar de su infancia y preocuparse solo por ser niños”, ha asegurado en un comunicado Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España.

“Y no debemos olvidar que la mayoría de trastornos no se detectan y, por tanto, no se tratan. Por eso, en este Día Mundial de la Infancia, abogamos una vez más por romper el estigma como primer paso para terminar con la discriminación y lograr que todos los niños, niñas y adolescentes se sientan escuchados y protegidos en todos los ámbitos de su vida”, ha resaltado.

El estigma que todavía hay en torno a la salud mental aumenta el riesgo de exclusión de quienes padecen algún tipo de problema o malestar mental y, además, influye negativamente en el resto de ámbitos de su vida, como el entorno escolar.

Por ello, el bienestar mental es básico para cualquier niño, niña o adolescente, y por ello UNICEF cuida la salud mental infantil en el entorno educativo, en un conflicto, en un desastre natural o allí donde cualquier niño lo necesite.

Los niños toman el mando

El Día Mundial de la Infancia no tiene sentido si no son los propios niños, niñas y adolescentes los que toman el protagonismo y expresan sus propias ideas, pensamientos, reflexiones y propuestas.

Por ello, y como en ocasiones anteriores, UNICEF España quiere que, a lo largo de toda la semana, y especialmente el 20 de noviembre, la infancia ocupe todos los espacios posibles: espacios informativos, redes sociales, instituciones, etc.

Para ello, la organización ha invitado a los medios de comunicación a contar con niños y niñas en sus programas y espacios informativos, y ha pedido a los propios medios, divulgadores, centros educativos, empresas, instituciones, personajes públicos y, en definitiva, a todo aquel que lo desee, que cambien el avatar de sus perfiles de redes sociales por una imagen creada especialmente para este día por la ilustradora infantil Olga de Dios junto a un grupo de niños y niñas.

El dibujo refleja el mundo a través de los ojos de la infancia.

El resultado es una imagen llena de colores, donde expresan el mundo que los niños y niñas desean: un mundo donde se cuida la naturaleza, se integra e incluye a todos, donde no tiene cabida la violencia y donde prima el buen trato, la expresión de las emociones y, por tanto, el cuidado de la salud mental.

Las actividades con motivo del Día Mundial de la Infancia culminarán el lunes 21, con un evento en el que se presentará el libro UNICEF, 75 años defendido los derechos de la infancia, en el que 48 artistas e intelectuales españoles aportan su visión de los derechos de la infancia en estos tiempos convulsos.

El libro desarrolla la historia de la organización a nivel internacional desde su creación en 1946, y la de UNICEF España, que ha cumplido 60 años. El acto, que será conducido por Teresa Viejo, embajadora de UNICEF España, contará con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; algunos de los colaboradores del libro: Soledad Gallego-Díaz, Gloria Lomana, Soledad Puértolas, Julia Navarro y José María Pérez, Peridis; y chicas y chicos de los Consejos de Participación Local y Adolescente.

El Día Mundial de la Infancia no sería posible sin la participación de nuestros aliados, que nos ayudan a amplificar la voz de niños, niñas y adolescentes en este día.

En un mundo que sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y en el que las consecuencias de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios están agravando problemas como la crisis nutricional en el Cuerno de África, es más importante que nunca escuchar a los niños, niñas y adolescentes, tomar en cuenta sus propuestas y lograr, por fin, un mundo en el que todos ellos puedan sentirse protegidos.

Participación Infantil en Castilla y León

En Castilla y León, las 21 Ciudades Amigas de la Infancia se sumarán a las celebraciones con acciones de participación infantil, plenos infantiles, actividades de sensibilización sobre los derechos de la infancia y otros. Por su parte, y de la mano de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad, UNICEF y la POICYL; esta misma mañana se ha conformado el Foro Autonómico de Participación Infantil de Castilla y León, en el que participan 20 niños y niñas de Castilla y León.

Al mismo tiempo, más de 25 centros educativos participarán en la actividad “Bienestar y Emociones”

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

