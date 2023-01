Ucrania busca aliados en FITUR

Jueves, 12 Enero 2023 07:16

Ucrania estará presente en la próxima edición de FITUR para buscar aliados. Rusia no asistirá este año a la feria.

Ucrania confía plenamente en su victoria en la guerra que provocó Rusia y en que el turismo será una de las vías para la reconstrucción del país y, como indica su entusiasta Presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania, Mariana Oleskiv, “para que el mundo conozca su poder y belleza, para conocer a la gente increíblemente valiente, para sentir el espíritu de heroísmo y dolor, para conocer su cultura, para probar la cocina local. Para aprender a pronunciar "Slava Ukrayini" y "¡Heroyam Slava!" (Gloria a Ucrania)”.

El conflicto bélico de Ucrania está a punto de cumplir un año y esto no impide la constante búsqueda de soluciones, en esta ocasión apostando por la actividad turística como vehículo de desarrollo y entendimiento entre pueblos.

Bajo esta premisa, el Tourism and Society Think Tank - TSTT ( www.tourismandsocietytt.com ), la Universidad Politécnica de Valencia con su proyecto bandera O-CITY.org y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Dresde (Alemania) presentarán en FITUR el programa Meet Ukraine, acompañados de Mariana Oleskiv, presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania y de Pavlo Kukhta, ex ministro de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania.

Mariana Oleskiv, Pavlo Kukhta, y los responsables de las instituciones promotoras, darán respuesta a la apretada agenda de encuentros, ruedas de prensa, entrevistas, firmas de acuerdos de cooperación multilateral y comercial, etc., con el objetivo de dar a conocer la situación actual de Ucrania en áreas de desarrollo como son la situación actual de los profesionales y la industria turística nacional, el patrimonio histórico afectado por la guerra, las infraestructuras, y otros.

Apretada agenda

El martes 17, víspera del comienzo de FITUR los responsables de la misión ucraniana tendrán una intensa agenda con entrevistas con distintos embajadores en España, sobre todo de los países vecinos de Ucrania, asistirán a un encuentro con empresarios organizado por Madrid Foro Empresarial, celebrarán una conferencia de prensa y habrá un almuerzo con representantes de distintos sectores interesados en Ucrania.

El stand de Ucrania en FITUR (Pabellón 4, 4A41) ha sido cedido de forma gratuita por IFEMA, que solo lo hace en situaciones críticas como la que atraviesa el país, allí presentará el programa Meet Ukraine, el español Antonio Santos, presidente del Tourism and Society Think Tank, que pretende, sobre todo, dar visibilidad a la situación actual de Ucrania en sus áreas de turismo, patrimonio, infraestructuras y comerciales en general; crear puentes de colaboración entre Ucrania, España y países y empresas turísticas que se reunirán en FITUR 2023; realizar reuniones con las autoridades de las ciudades internacionales hermanadas con Ucrania, con el objetivo de reforzar los lazos sociales, culturales y comerciales, buscar herramientas de cooperación multilateral y generar acuerdos de colaboración con instituciones y empresas y las autoridades turísticas y comerciales de Ucrania para el desarrollo de proyectos conjuntos.

Escenarios de guerra como destinos turísticos

Ucrania quiere convertir algunos de los escenarios que la invasión rusa del país han hecho famosos internacionalmente en destinos turísticos para promover este sector y, al mismo tiempo, ayudar a que no se olvide el sufrimiento y la destrucción que han sufrido a manos de Rusia.

Así, a destinos ya conocidos como la antigua central nuclear de Chernóbil, que en 2019 fue visitado por más de 100.000 personas, la capital Kiev o la ciudad patrimonio de la UNESCO Leópolis, se quieren añadir ahora "nuevos productos relacionados con la guerra".

De momento, su agencia ha empezado a trabajar con localidades como Bucha o Irpin, donde centenares de civiles fueron asesinados por las tropas rusas.

Otra parada de ese futuro recorrido turístico, y que tendrá su monumento conmemorativo, será el aeropuerto de Hostómel, liberado por los soldados ucranianos.