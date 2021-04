Top 100 Mujeres Líderes en España

Jueves, 22 Abril 2021 07:11

El ranking Top 100 Mujeres Líderes en España ha celebrado su novena edición y, por primera vez, en un formato híbrido-virtual conducido por la presentadora de televisión Sonsoles Ónega, clausurado por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno, Nadia Calviño y cuyo broche puso la soprano Pilar Jurado.

En el ranking, que, en palabras de su fundadora, “busca y encuentra el talento femenino en cada rincón de España”, destacan nombres tan conocidos como la chef y empresaria Samantha Vallejo Nágera; la actriz y directora de cine Leticia Dolera; o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, dos castellano leonesas fueron reconocidas entre las Top 100 Mujeres Líderes en España: la periodista y presentadora de TV, Sonsoles Ónega (Salamanca), y la presidenta de Microsoft España, Pilar López Álvarez (Astorga).

Mercedes Wullich, en su discurso inaugural, ha instado a “ser centinelas de nuestras aspiraciones y no tolerar los retrocesos que provocan las crisis en torno a los derechos que hemos ganado. Vivimos en peligro y por eso tenemos la obligación de entrenar el coraje para defender no solo nuestro espacio, sino el que las mujeres que vendrán nos reclamarán”.

La inspiración ha llegado también de la mano de la documentalista Mabel Lozano, de la Teniente Coronel de la Guardia Civil Silvia Gil y de la CEO de Penguin Portals, Elena Betés, convertidas en Top 100 honorarias.

Ellas protagonizaron las Top Talks, un formato testimonial en 5 minutos producido por Zelwa Storytelling, animando a las mujeres a afrontar retos y perseguir hasta el final sus metas. En tanto en el bloque “Correspondencia”, Marina Spetch, CEO de McCann Worldgroup España, lanzó una emotiva carta a su hija, representante de la generación millennial y futura líder.

Relevancia de las científicas y nuevas categorías

Margarita del Val, Isabel Sola y Anna Bigas destacan entre las científicas cuya labor fue especialmente reconocida en el contexto de esta edición.

En Alta Dirección se estrenaron tres directoras generales: Vanessa Prats, primera mujer al frente de P&G España, Miriam Rodríguez (Aspen Pharma) y Laura Ros (Volkswagen).

Entre las empresarias, destaca la más longeva de todas las ediciones: Ana María Lajusticia, a punto de cumplir 97 años, que se estrena junto a varias referentes de empresas familiares de diferentes CC.AA.: Pilar Martínez Cosentino (Grupo Cosentino); Carmen Lence (Grupo Río), Carmen Sampol (Sampol) o Gracia Burdeos (Grupo SPB).

A las categorías históricas se sumaron Startups y pymes, para dar lugar a directoras de pequeñas empresas, y Profesionales y líderes independentes, y para destacar perfiles de socias de grandes despachos o consultoras y de profesiones liberales.

Entre las primeras, figuran la directora general en España de Too Good To Go, Madalena Rugeroni, o la CEO y Fundadora de Cocunat, Sara Werner.

En la siguiente, Mónica Deza, CEO de Bendit Thinking convertida en honoraria, y Cristina Muñoz-Aycuens, directora de Forensic (Gran Thornton). En Directivas, la más popular de todas las categorías, se estrenaron referentes vinculadas a empresas de base tecnológica: Ana Vertedor (Salesforce), María José Romero (Minsait/Indra), Anna Oró (SAP), Lucía Chávarri (Cabify) o Rosario Sierra (Linkedin)

Top 10 españolas en el Exterior

Otra novedad es que, por primera vez y fuera de concurso, fueron reconocidas 10 españolas que se desempeñan con éxito en el exterior.

De 42 postulantes resultaron finalistas Ana Fernández-Sesma (Mount Sinai, Ican School of Medicine); Ana Céspedes (IAVI); Ana José Varela (OECD); Bárbara Navarro (Google Cloud), Belen Garijo (Merck KGaA); Belén Frau (Ikea); Julia Viedma (Europol); María Begoña Vila (NASA); Paloma Escudero (UNICEF) y Verónica Boquete, futbolista (Milan Club). La selección surgió del comprometido voto de las Top 100 Honorarias.