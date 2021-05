Más de 500.000 niños "mojan la cama" en España

Martes, 25 Mayo 2021 12:07

Hoy se celebra el día mundial de la enuresis (mojar la cama), para concienciar a médicos, familias, niños y a toda la sociedad, sobre un problema que, según manifiesta la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), “es un motivo frecuente de consulta en pediatría, aunque insuficientemente atendido desde el punto de vista científico”.

Más de 500.000 niños padecen enuresis en España, “el 16 por ciento de los niños de 5 años, el 10 por ciento de los de 6 años y el 7,5 po ciento de los de 10 años de edad”, o lo que es lo mismo, medio millón de niños se hacen pis en la cama regularmente, además, “si no se trata, la enuresis nocturna no siempre se resuelve por sí misma”, pudiendo llegar a la adolescencia o la edad adulta con implicaciones aún más graves.

Se estima que “entre el 1 y el 3 por ciento de los adultos siguen padeciendo la enfermedad”.

INCIDENCIA ENURESIS POR CCAA y ciudades autónomas* Andalucía 102.676 Extremadura 11.148 Aragón 14.247 Galicia 24.745 Asturias 8.723 La Rioja 3.574 Baleares 13.299 Madrid 77.797 Canarias 22.439 Murcia 19.735 Cantabria 6.069 Navarra 7.860 Castilla la Mancha 23.869 País Vasco 23.508 Castilla y León 22.174 Ceuta 1.328 Cataluña 90.772 Melilla 1.467 Comunidad Valenciana 57.952

La enuresis se define “como la eliminación nocturna, involuntaria y funcionalmente normal de orina, que ocurre a una edad en la que cabe esperarse en el niño un control voluntario de la micción”, es decir, mojar la cama mientras duerme, sin despertar, cuando se superan los 5 años.

Lo que para algunos es algo normal, que se curará con la edad, está relacionado, según los expertos, “con situaciones de ansiedad crónica, problemas de autoestima y retraso en la esfera social”.

Esto hace que los niños enuréticos no acudan a campamentos o excursiones, a dormir a casa de amigos o familiares, a cursos de idiomas, fiestas de pijamas, etc., para que no se sepa que se orinan en la cama, de ahí la importancia de consultar con el médico.

Los pediatras nos recuerdan que “se puede considerar un problema importante de salud, posiblemente, infra diagnosticado y, por lo tanto, infra tratado. Su diagnóstico precoz y tratamiento pueden ayudar a estos niños a mejorar su calidad de vida”1.

“En la mayoría de los casos, la enuresis nocturna es causada por una sobreproducción de orina por la noche o una capacidad reducida de la vejiga. La incapacidad de despertar puede ser otra causa”3,4,5, por eso, la valoración física por el pediatra o urólogo, la detección de posibles enfermedades asociadas, la realización de un diario miccional, el tratamiento farmacológico o el tratamiento funcional, son las pautas para el correcto diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, según la SEPEAP.

Esta exploración permitirá descartar enfermedades más graves pues “con frecuencia, existe comorbilidad, habiéndose comprobado una estrecha relación con otras patologías, como estreñimiento, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS)”.

De igual manera, se recomienda no castigar o reprochar al niño los escapes nocturnos pues, según los datos revelados por el primer estudio mundial de asociación del genoma (GWAS en sus siglas inglesas), “la enuresis es probablemente hereditaria”.

“El riesgo de orinarse en la cama es entre 5 y 7 veces mayor entre los niños con un padre enurético y aproximadamente 11 veces más si ambos padres mojaron la cama".

Ante estos datos, llama especialmente la atención la actitud evasiva de algunos padres quienes “probablemente enuréticos en su infancia, no conocen la existencia de tratamiento médico ni lo asocian a un problema pediátrico”.

Aunque la enuresis se ha etiquetado de problema o enfermedad menor, lo que ha provocado que no se le prestara la atención necesaria, “puede llegar a ser un problema de salud importante en niños y adolescentes, mucho más de lo percibido por los pediatras”.