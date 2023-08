La OCU advierte: ver fútbol es un lujo

Lunes, 07 Agosto 2023 13:19

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realixzado un estudio comparativo de precios de las diferentes plataformas que ofrecen la liga de fútbol y otras competiciones. Su conclusión es clara: ver fútbol es un lujo.

Al igual que la temporada pasada, LaLiga completa solo la ofrecen dos operadores, Movistar y Orange. Movistar y Dazn mantienen los derechos televisivos de LaLiga hasta 2027.

Movistar, es la compañía más cara, ya que la opción más barata para disfrutar de todo el fútbol en Movistar saldría por 113,90 euros, que incluiría fibra de 600 Mbps y una línea móvil con 30 GB y se reduciría a 100,9 euros si se conforma con ver las ligas de fútbol nacional.

Acceder a todo el fútbol con Orange contratando solo fibra (sin línea móvil incluida) y con todo el fútbol supone 80,95 euros al mes con fibra de 1 GB. Esta opción permitiría a los consumidores plantearse alternativas para contratar línea móvil con otros operadores.

Ya que el paquete completo con línea móvil asciende hasta 105 euros mensuales.

Si los espectadores no quieren ver todo el fútbol tienen diferentes opciones de contratación:

-La plataforma de streaming Dazn en su Plan Total permite ver 5 partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas de LaLiga EA Sports, además de la Premier League y otras competiciones deportivas como la F1 y MotoGp. Eso sí, este año la tarifa mensual se eleva a 39, 99 euros (29,90 euros con suscripción anual).

-Dazn ofrece también el Plan Victoria (9,99 euros al mes) que emite las competiciones del fútbol femenino.

-Movistar ha lanzado su nueva plataforma de streaming llamada también Movistar Plus+, que se puede contratar sin necesidad de tener otros servicios (fibra, móvil...) con la compañía. En ella, además de cine, series y contenido original de Movistar Plus+, se emite un partido por jornada de LaLiga y otro de la Champions. El coste es de 14 euros para no clientes y 11 para clientes.

También se puede disfrutar del fútbol sin contratar también algún paquete de telecomunicaciones, toda la información del estudio en este enlace.

Un año más para contratar todo el fútbol (incluyendo ambas Ligas, Champions y Europa League y otras competiciones internacionales) los usuarios pagarán al año al menos 970 euros; una cantidad que supera el precio medio del abono al campo de muchos equipos.

El elevado coste de los derechos de emisión del fútbol hace que las únicas en posición de poder pujar por ellos sean las teleoperadoras.

Como consecuencia, los consumidores pagan precios muy elevados por este servicio, al tener que vincularlo a los productos de fibra y telefonía que ofrecen estas compañías.