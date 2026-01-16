El CSIC organiza jornada que demuestra que ciencia sirve para activar nueva ruralidad
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organizará el próximo 13 de febrero en Madrid la jornada "Ciencia Ciudadana y Nueva Ruralidad", en la que participará el director de El Hueco de Soria, Joaquín Alcalde.
El campo español se vuelve a movilizar para defender su futuro y la alimentación europea
Si te interesa todo esto, este encuentro es para ti.
info del evento: https://acortar.link/ge2Xhx
Inscripción gratuita: https://acortar.link/wceC6i