El CSIC organiza jornada que demuestra que ciencia sirve para activar nueva ruralidad

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organizará el próximo 13 de febrero en Madrid la jornada "Ciencia Ciudadana y Nueva Ruralidad", en la que participará el director de El Hueco de Soria, Joaquín Alcalde.



La jornada es un encuentro para compartir experiencias reales, inspirar y demostrar que la ciencia también sirve para activar a la población local, conectar pueblos con investigadores, generar conocimiento útil, aportar certezas y contribuir a la construcción de una nueva ruralidad basada en la participación, la curiosidad y el cuidado del entorno.

Si te interesa todo esto, este encuentro es para ti.

info del evento: https://acortar.link/ge2Xhx

Inscripción gratuita: https://acortar.link/wceC6i

