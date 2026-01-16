El CSIC organiza jornada que demuestra que ciencia sirve para activar nueva ruralidad

Viernes, 16 Enero 2026 13:26

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) organizará el próximo 13 de febrero en Madrid la jornada "Ciencia Ciudadana y Nueva Ruralidad", en la que participará el director de El Hueco de Soria, Joaquín Alcalde.





La jornada es un encuentro para compartir experiencias reales, inspirar y demostrar que la ciencia también sirve para activar a la población local, conectar pueblos con investigadores, generar conocimiento útil, aportar certezas y contribuir a la construcción de una nueva ruralidad basada en la participación, la curiosidad y el cuidado del entorno.

Si te interesa todo esto, este encuentro es para ti.

info del evento: https://acortar.link/ge2Xhx

Inscripción gratuita: https://acortar.link/wceC6i