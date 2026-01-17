La oferta de habitaciones crece un 19 por ciento en 2025 mientras el precio aumenta

Sábado, 17 Enero 2026 09:14

La oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 19 por ciento interanual durante 2025, según el último informe de idealista. El precio de las habitaciones se incrementa un 4 por ciento interanual, hasta situar el precio medio en España en 425 euros mensuales.

El interés por estos alojamientos también ha crecido un 3 por ciento respecto al año pasado, lo que indica que la demanda ha aumentado a un ritmo similar a la oferta.

En lo referente a la oferta, 41 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año.

Destacan especialmente Teruel (111%), Ávila (108%), Segovia (102%), Ourense (100%) y Zamora (80%). Otras capitales con grandes subidas en la oferta son Lugo (65%), Valencia (63%), Cáceres (59%), Las Palmas de Gran Canaria (57%), Almería (55%) y Oviedo (53%).

La oferta en Madrid es un 21% superior a la de hace un año, mientras que el crecimiento en Barcelona se queda en el 15%. Las mayores caídas se han dado en Castellón de la Plana (-45%), Pamplona (-37%), Huelva (-33%) y Ceuta (-31%).

Los precios han permanecido estables en la mayoría de capitales, con subidas y bajadas de entre el 5% y el -5%.

Aun así, las mayores subidas se han dado en la ciudad de Zamora, donde han crecido un 20%, seguida por Teruel (19%), Ourense, Segovia y Oviedo (con un 17% en los 3 casos).

Los precios en Madrid se encarecieron un 2% en este año, mientras que en Barcelona se abarataron un 3%. La mayor caída, por su parte, se ha producido en Badajoz, con un -17%, seguida por Alicante (-8%), Málaga (-7%), Valencia y Valladolid (-5% en ambos casos).

Dónde es más caro y más barato alquilar una habitación en España

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (575 euros), Palma (525 euros), San Sebastián (500 euros), Málaga (450 euros) y Bilbao (440 euros).

Con 400 euros o más se encuentran las ciudades de Pamplona (430 euros), Vitoria (420 euros), Santa Cruz de Tenerife (415 euros), Las Palmas de Gran Canaria (410 euros), Ceuta y Girona (400 euros en ambas capitales).

En el extremo opuesto, Badajoz, Ciudad Real y Jaén son las ciudades con el alquiler de habitaciones más económico, con una media de 250 euros al mes en todas ellas, seguidas por Cáceres y Palencia (260 euros en cada una).

Personas interesadas por habitación

El número de personas interesadas por cada habitación ha crecido un 3% en el último año.

Son 22 las capitales que han experimentado subidas superiores al 30%, siendo más notables en Castellón de la Plana (200%), Huelva (140%), Zaragoza (125%), Pamplona (111%), Ceuta (103%) y Toledo (77%).

Por el contrario, Ávila es la ciudad en la que más ha bajado la competencia por una habitación, ya que se ha reducido un 39%. En Barcelona esta competencia ha bajado un 14%, mientras que en la ciudad de Madrid el descenso en este año ha sido del 11%.

Zonas calientes para la oferta

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (19% del total), Barcelona (14%), Valencia (13%), Alicante (2%) y Granada (2%).

La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12% del total del parque disponible.