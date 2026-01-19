OCU pide prudencia hasta conocer causas del accidente ferroviario en Córdoba

Lunes, 19 Enero 2026 12:37

La Organización de Consumidores y Usuarios ha manifestado su absoluta consternación ante la tragedia ferroviaria de Adamuz, y ha instado a la responsabilidad y prudencia en los pronunciamientos en tanto se esclarecen las causas.

Así mismo, ha pedido en un comunicado a las autoridades competentes, a ADIF y a los diferentes operadores ferroviarios que articulen medidas de atención eficaces para todos los afectados por las consecuencias del accidente al objeto de que puedan acceder a la información relacionada con su situación.

Aunque en un segundo plano, ante la dimensión de una tragedia cuyo alcance final aún no puede evaluarse, y cuyas causas deberán determinar los expertos para establecer responsabilidades, OCU ha pedido que se adopten las medidas necesarias para que los pasajeros afectados por la suspensión de la circulación en el corredor andaluz puedan adoptar las decisiones que precisen en función de sus necesidades.

De la información oficial se deduce que en estos momentos es complicado aventurar cuándo podrán restablecerse los servicios, por lo que, desde OCU se ha reclamado a los diferentes operadores ferroviarios que informen puntualmente a los usuarios de la situación de sus expediciones, posibles medios alternativos y medios para recuperar el importe de sus pasajes si fuera necesario.

Así mismo, se ha recomendado a los pasajeros afectados que conserven las comunicaciones que puedan mantener para conocer el estado de sus viajes, para preservar y acreditar sus derechos.

OCU ha habilitado el teléfono: 913009146 para atender llamadas relacionadas con este asunto.

Por otro lado, desde OCU se ha pedido una especial atención de las autoridades sobre los precios de los medios de transporte alternativo (avión, vtc…), especialmente aquellos que se fijan por aplicaciones o portales de forma dinámica en función de las circunstancias de demanda, para evitar actuaciones abusivas que exploten las necesidades de desplazamiento de los miles de afectados por las cancelaciones de trenes.