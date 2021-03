Descartado seguimiento específico a vacunados de AstraZeneca

El Ministerio de Sanidad ha considerado este miércoles que "no se debe realizar ningún seguimiento específico" a las personas que hayan recibido la vacuna de AstraZeneca. Además tampoco ve necesario tomar ninguna medida ni tratamiento preventivo.

Respecto a si es conveniente tomar anticoagulantes si se ha recibido la vacuna en los últimos 14 días, Sanidad insiste en que "no es necesario tomar ninguna medida ni tratamiento preventivo" y recuerda que el "uso de anticoagulantes o antiagregantes no está recomendado en absoluto en personas que no los utilizaban previamente por una circunstancia o enfermedad previa a la vacunación"