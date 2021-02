Cupón para apoyar al Banco de Alimentos

Miércoles, 03 Febrero 2021 11:50

La gran familia del Grupo Social ONCE apoya, una vez más, a los Bancos de alimentos, dedicando el cupón del 4 de febrero a difundir la labor que realizan estas instituciones.

Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España la imagen de los Bancos de Alimentos.

Este cupón se emite paralelamente a la segunda fase de la campaña “Toneladas de compromiso”, en la que los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, conjuntamente con los afiliados y con toda la gran familia de la Organización, participan en esta enorme iniciativa de recogida de alimentos no perecederos que impedirán que muchas familias sufran la falta de alimento en los próximos meses, ante los graves desequilibrios sociales generados por la pandemia, especialmente en la cuesta de enero-febrero.

Así los hicieron el pasado mes de diciembre para lograr una mejor Navidad a estas familias, en una primera fase de esta campaña que gracias al empuje de quienes trabajan en el Grupo Social ONCE culminó con la entrega de 111.111 kilos a los Bancos de Alimentos de todas las provincias.

Con este cupón, se pretende, además, celebrar los 25 años de la Federación Española de Bancos de Alimentos en España y destacar su extraordinaria labor, que les ha hecho merecedores del reconocimiento de la ciudadanía y de premios como el Príncipe de Asturias de la Concordia en 2012, justo un año antes de que este galardón recayera también en la ONCE.

El Grupo Social ONCE y la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) rubricaron, el pasado diciembre en Madrid, un convenio por el que la Organización se comprometía a donar hasta 111.111 kilos de alimentos para paliar los efectos de la pandemia en todos los puntos de España.