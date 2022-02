CRIS contra el cáncer: una década de investigación

Viernes, 04 Febrero 2022 07:19

Desde su fundación hace más de 10 años, el objetivo de CRIS contra el cáncer ha sido invertir en investigación e impulsar unidades de investigación en hospitales públicos para acelerar y acercar directamente a la cama de los pacientes los tratamientos más punteros, innovadores y personalizados desde los propios laboratorios, logrando salvar vidas de pacientes.

Aquí el vídeo del investigador: https://youtu.be/WIxgiO2L45E

Gracias a las distintas Unidades CRIS en diversos hospitales públicos, son miles de pacientes que se han beneficiado de estos nuevos abordajes, a través de más de 300 ensayos clínicos, más de 53 líneas de investigación y una inversión que supera los 21 millones de euros con un compromiso de 53 millones en los próximos 5 años.

“En los hospitales públicos de España tienen recursos para hacer una asistencia de calidad, pero en la parte de investigación, la financiación es muy limitada y el apoyo de una fundación como CRIS contra el cáncer es clave para que podamos desarrollar una investigación de calidad que beneficie a nuestros enfermos”, ha explicado el Dr. Joaquín Martínez, jefe de Hematología del Hospital 12 de Octubre y director de Unidad CRIS de Tumores Hematológicos.

“En nuestra Unidad, gracias a la colaboración y el impulso económico de la fundación CRIS contra el cáncer, hemos podido colaborar en el desarrollo de al menos 15 nuevos tratamientos que antes no existían y que han impactado muy beneficiosamente en el tratamiento de los enfermos con tumores hematológicos”, ha manifestado el Dr. Martínez.

Esta colaboración de una fundación privada como CRIS contra el cáncer en hospitales públicos con eminente vocación investigadora, redunda directamente en la salud y beneficio de los pacientes. Por ejemplo, esta Unidad CRIS de Tumores Hematológicos es puntera y pionera a nivel mundial en el tratamiento del mieloma múltiple y en el seguimiento del cáncer con técnicas ultrasensibles, para detectar niveles mínimos de enfermedad gracias a técnicas genéticas de última generación.

Una Unidad puntera que sigue a la vanguardia y que acaba de publicar un último avance que confirma una hipótesis en la que se empezó a trabajar hace cinco años con un resultado esperanzador: las infecciones crónicas por virus como la hepatitis C pueden estar detrás de muchos casos de enfermedades como el mieloma múltiple, y el tratamiento de este virus podría mejorar considerablemente los tratamientos actuales. Efectivamente, en un estudio absolutamente rompedor, varios pacientes de etapas preliminares de mieloma múltiple y con mieloma ya desarrollado, mejoraron mucho al tratarse el virus de la hepatitis C. Incluso en uno de esos pacientes el mieloma remitió completamente. El Dr. Martínez explica la reciente publicación: “Hemos comprobado que el 5% de los pacientes con mieloma múltiple suelen tener hepatitis C. El 50% de estos enfermos con mieloma y hepatitis C, si tratamos la hepatitis, el mieloma múltiple se retrasa en su progresión e incluso en un caso hemos comprobado la remisión completa de la enfermedad”. Un importante avance ya que el mieloma múltiple se considera incurable a día de hoy y tal y como subraya el director de la Unidad CRIS, “este trabajo nos ha llevado más de cinco años, ha habido involucradas al menos 10 personas e incluso ha colaborado un grupo francés”.

Como ha destacado Marta Cardona, directora de CRIS contra el cáncer, “la investigación es el único camino para avanzar en la cura de esta enfermedad y lo logramos gracias al compromiso de nuestros socios, donantes, empresas solidarias, fundaciones amigas, colegios y gente anónima que decide recaudar fondos por medios de retos solidarios en nuestra plataforma ganaralcancer.org. Aún queda camino por recorrer, pero con el apoyo de la sociedad civil tenemos claro que vamos a ganar al cáncer”.

“Aunque hay un grupo de enfermos que tiene muy buen pronóstico, hay un 30-40 por ciento de los enfermos que se diagnostican de tumores hematológicos, algunos de ellos muy jóvenes, que siguen teniendo un pronóstico muy malo y una supervivencia muy recortada y se beneficiarían de algún tipo de tratamiento”, ha explicado el Dr. Martínez.

“Enfermos que no tienen otras opciones terapéuticas se pueden beneficiar de algunas de las terapias que estamos desarrollando y de hecho tenemos varios ejemplos de enfermos que habían venido a nuestros servicios como última alternativa y después de varios años siguen vivos”, ha explicado el jefe de Hematología del Hospital 12 de Octubre y director de Unidad CRIS de Tumores Hematológicos.

Sobre CRIS contra el cáncer

La fundación CRIS contra el cáncer es una organización independiente nacida hace más de 10 años, sin ánimo de lucro y dedicada al fomento y desarrollo de la investigación para ganar al cáncer.

Actualmente está financiando 53 líneas de investigación de cáncer adulto y pediátrico, ha desarrollado más de 300 ensayos clínicos, sus Programas CRIS de Investigación son referencia internacional y las distintas Unidades CRIS en diversos hospitales públicos como el 12 de Octubre, La Paz y Clínico San Carlos se han consolidado ofreciendo nuevas terapias y tratamientos innovadores, personalizados y dirigidos a pacientes que no responden a tratamientos convencionales.

Importante publicación científica tras 5 años de investigación: se retrasa la progresión del mieloma múltiple al tratarse la hepatitis C e incluso se logra la remisión completa en un paciente. https://youtu.be/WIxgiO2L45E

La investigación salva vidas: Así se avanza gracias al apoyo de CRIS contra el cáncer: https://youtu.be/8GJhDBnPigE