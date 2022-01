Consejos de Cruz Roja contra el frío

Jueves, 20 Enero 2022 07:59

Con la bajada de las temperaturas, algunas personas como mayores, personas con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas, son más vulnerables y se pone en riesgo su salud. Este año, más que nunca, es importante protegerse del frío. Por ello, Cruz Roja te recuerda algunos consejos de interés.

Recomendaciones generales

§ No tomes medicamentos sin receta médica, ten en cuenta que algunos medicamentos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío.

§ Bebe líquidos, aunque no tengas sed, sobre todo agua.

§ Toma una alimentación variada, consume diariamente fruta.

§ Bebe líquidos calientes y azucarados, y evita el consumo de alcohol, ya que disminuye la sensación de frío.

§ Si utilizas braseros en casa o la chimenea, ventila la estancia de vez en cuando, para evitar la acumulación de CO2.

§ Cuando las condiciones sean adversas, viaja sólo si es necesario, y hazlo con el depósito lleno, lleva cadenas y la batería del móvil cargada.

§ Igualmente, no practiques deportes de montaña cuando la meteorología sea adversa.

§ Y para los mayores de 65 años, no dejes de salir a caminar: aprovecha las horas centrales del día, asegúrate que tu calzado es antideslizante y no te olvides de las prendas de abrigo (gorro, bufanda, guantes…).

En el exterior (en la calle, en el campo, etc.…)

§ Procura buscar refugio en un lugar cerrado. Si tienes que permanecer en el exterior, procura resguardarte del frío y la humedad.

§ Si puedes, evita las actividades en el exterior sobre todo una vez que se haya ido el sol.

§ Si tienes que hacer actividades en el exterior durante las horas de más frío (una vez oscurecido) no olvides abrigarte, (sobre todo las extremidades), no llevar prendas apretadas o mojadas, bebe líquidos calientes y azucarados, no tomes bebidas alcohólicas y permanece en movimiento.

§ Pasea bien abrigado, usa gorro y toma precauciones ante el hielo en las calles.

§ Para las personas de edad avanzada y enfermas de corazón, no es conveniente salir a la calle, ya que el frío ejerce sobre el corazón una tensión extra y existe riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

§ Evita la entrada de aire extremadamente frío en los pulmones. Protéjase rostro y cabeza.

§ Si tienes que ir a la montaña, elije vestimenta que proteja del viento y resista el agua, evita prendas que puedan afectar a la circulación, no camines sobre hielo, procura no mojarse y elije alimentos ricos en hidratos de carbono.

§ Es preferible llevar varias prendas ligeras superpuestas que una sola de tejido grueso.

§ Procura no transitar por las zonas de umbría para evitar pisar sobre zonas heladas.

En el hogar

§ Procura permanecer en las estancias donde haya algún foco de calor (radiador, estufa...) o donde puedas estar abrigado.

§ Cierra las ventanas, baja las persianas, corre las cortinas, evitando que las corrientes de aire o el agua entren.

§ Utiliza las medidas tradicionales a su alcance: mantas, estufas, radiadores... Recuerda que el papel entre el cuerpo y la ropa hace que el calor corporal se mantenga.

§ Si utilizas braseros de carbón o enciendes algún fuego, recuerda que tienes que dejar entrar el aire de cuando en cuando, para no correr riesgo de asfixia.

§ Ventila la casa dos veces al día. 15 minutos cada una de las veces, para asegurarte de la renovación del aire.

§ Apaga las estufas eléctricas y de gas durante la noche.

§ Se desaconseja, si es posible, la utilización de braseros de carbón.

§ Revisa los tejados y bajadas de agua, los cierres de las ventanas y las puertas en contacto con el exterior.

§ Debes tener en casa: velas, linternas con pilas de repuesto, estufa y cocina de camping.

§ Procura que las estufas de carbón, eléctricas y de gas estén alejadas de visillos y cortinas, o de otros elementos inflamables.

§ Si sospechas del correcto funcionamiento de estos dispositivos, no los utilices; una mala combustión puede ocasionar intoxicaciones por los gases emanados.

§ En condiciones extremas, en viviendas unifamiliares mantendremos un grifo ligeramente abierto a fin de evitar la rotura por congelación de las tuberías.

Si tiene algún problema de salud

§ Consulta con tu médico/a acerca de las medidas suplementarias que debes adoptar si padeces alguna enfermedad de riesgo.

§ Sigue tomando tus medicamentos. No se automedique, ya que existen medicamentos que potencian la actividad negativa del frío sobre el cuerpo.

§ Si te encuentras mal, no te pares e intenta resguardarte mientras pides ayuda.

§ Procura extremar las precauciones ante tu problema de salud, estadios de frío prolongado potencian las afecciones negativas en un alto porcentaje.