8M: "In Spain we call it igualdad"

Sábado, 05 Marzo 2022 08:31

El Ministerio de Igualdad presenta la campaña para el 8M, Día Internacional de las Mujeres. El lema escogido este año es "In Spain we call it igualdad", inspirado en una de las canciones de Rigoberta Bandini, con el que se quiere apelar al feminismo como algo que hace la vida mejor para la mayoría de la población.

El feminismo es por tanto, no solo una manera de relacionarnos o de estar en el mundo, sino también un proyecto de país, una manera de entender el Estado, según ha asegurado el citado ministerio.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; y la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, han comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para presentar la campaña del Ministerio de Igualdad para el 8M, Día Internacional de las Mujeres.

"El feminismo ya está en marcha, y para que crezca tiene que ser para todas y todos" ha señalado la secretaria de Estado durante su comparecencia.

"Queremos que este 8M sirva para identificar aquello que ya es feminista, y que sirva para avanzar", ha subrayado.

Se trata, ha explicado Rodríguez, de ver qué hay de feminista a nuestro alrededor que hace que nuestras vidas sean mejores "y hacerlo desde el convencimiento de que el feminismo nos hace mejores como país".

"In Spain we call it igualdad", es una de las muchas maneras de mostrar a España como lo que ya es: un país feminista.

Para Rodríguez, es de sentido común "querer un país en el que haya igualdad entre mujeres y hombres".

Al igual que también es de sentido común, "luchar contra toda forma de discriminación por razón de género, orientación sexual, etnia o cualquier otra circunstancia", al igual que querer una vida "en la que poder trabajar con dignidad al tiempo que cuidas de tus seres queridos y te cuidas a ti misma o a ti mismo".

Spot y canción

La campaña contará con un spot realizado por la agencia Ogilvy y dirigido por Irene Moray, con una adaptación de la canción de Rigoberta Bandini, "In Spain we call it soledad", interpretada por Carlotta Cosials, una de las integrantes del grupo Hinds; y producida por Vicente Carrasco (Zip Zap).

Tal como ha explicado la directora del Instituto de las Mujeres en la presentación, "hemos querido representar en el spot estas situaciones cotidianas, que ya las tenemos interiorizadas y forman parte de nuestras vidas".

"Un padre bailando con su hijo, mujeres deportistas que ocupan la conversación del país de una manera absolutamente normalizada, que un hombre disfrute del cuidado de su hija o hijo porqué en nuestro país ya existen permisos iguales e intransferibles", todo esto que sale en el spot, ha afirmado Morillas, "dibuja toda una serie de victorias del feminismo que han logrado no solo que las mujeres vivan mejor, si no que todas las personas vivan mejor".

El acto institucional organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo del 8M se celebrará el próximo lunes 7 de marzo en el Círculo de Bellas Artes y se retransmitirá en directo.