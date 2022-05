TRIBUNA / La traición no puede gobernar España

Sábado, 14 Mayo 2022 07:11

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión los hechos de esta semana, inimaginables, al traicionar el presidente del Gobierno la confianza de la directora del Centro de Inteligencia y con ello permitir las exigencias de golpe de Estado permanente de quienes le apoyan en el Gobierno y sin inmutarse con plena complicidad.

Se consuma el oprobio. Esta semana definitivamente España y su seguridad al albur de cualquiera. Una mentira descomunal del Gobierno al descubierto y no solo para los españoles sino para el mundo entero. Una excusa inconcebible de escuchas - si es que son verdad - al presidente del Gobierno, conocidas desde hace mucho tiempo pero, casualidad, dada a la luz ahora para opacar escuchas a los independentistas y golpistas cinco días después de lo suyo con la pretensión de calmarles.

Siendo, además, las escuchas al presidente del Gobierno y dadas a conocer públicamente, -como no se le ocurre a nadie hacer - en sí mismas de enorme gravedad y sumando riesgos enormes segun quien pueda estar detrás .

Todo precedido de un invento independentista, no sabemos si bien respaldado, que el Gobierno acude a desmentir anteponiendo la ley en cualquier escucha, si bien precedido por un enjuague días antes, de la presidenta del Congreso para admitir a los independentistas y filoterroristas en la comisión de secretos oficiales, creyendo poder ser una primera medida de apaciguamiento.

Los golpistas no se quedan contentos y hay que inventar una comparativa, también de espionaje al Gobierno, para compensar. Claro, todo pasa por contentar a quienes aborrecen la democracia y a España para seguir disfrutando de su apoyo para gobernar, si bien se prometió una y mil veces no pactar jamás con ellos.

No solo es una contradicción gravísima y permanente, sino una situación de tal falta de juicio e imposibilidad de calificación, que desborda cualquier calificativo.

Pero si sumamos los acontecimientos de esta semana teniendo que dar un paso más para contentar a los que dan un golpe al Estado y a la Constitución todos los días, como es la destitución de la Directora de los servicios de inteligencia, aunque haya actuado siempre legalmente, pero que era necesario ofrecer ese gesto a los golpistas; entonces ya las palabras no pueden tener cabida aquí.

Ello, además, dejando la seguridad de España al descubierto, la dignidad del centro de inteligencia mancillada, y nuestra credibilidad como nación devastada.. A más de ello, a las puertas de la cumbre de la OTAN en Madrid y probablemente la más delicada dada las circunstancias tan graves y trágicas que están ocurriendo en Europa con la invasion de Ucrania.

¿Como se puede llamar a quien promete no pactar nunca con neocomunistas, golpistas y filoterroristas, pero al día siguiente pacta su gobierno con ellos, les indulta sin justificación legal, favorece a los que han cometido tantos asesinatos, le dejan al pie de los caballos parte de sus ministros atacando también desde el Gobierno al Estado y a sus instituciones, le vuelven todos ellos a chantajear con cualquier cosa de las que destruyen y minan al estado atacando la Constitución, y el seguir aceptándolo sin hacer un solo comentario en contra, para continuar gobernando, perdonando y asumiendo los postulados de quienes quieren la destrucción de nuestra democracia y de España, y traicionando los inmutables principios que prometió defender, así como la más mínima ética que se le ha de exigir en su cargo? ¿Como se llama a quien esta semana obliga, presiona y finalmente cesa y traiciona a la directora de la agencia de inteligencia por cumplir con la ley y con su deber, siendo el mismo quien le encarga su misión, pero que antepone la exigencia de quienes quieren la destrucción de España y declaran públicamente volver a delinquir con nueva sedición todos los días, convirtiéndose en su cómplice a cambio de seguir obteniendo su respaldo para gobernar ?

Aviso a la oposición. La situación es de extrema gravedad y no hay resquicio a la componenda. Nunca ha estado España con estas condiciones tan inestables y con planes inconfesables para su destrucción. El CGPJ ha de ser renovado por los jueces como exige Europa y no por subterráneas negociaciones de los partidos mayoritarios. Eso no es democracia. La justicia no puede estar condicionada en este juego perverso y en el punto de mira de los planes maquiavélicos y demoniacos de quien es cómplice y sobrevive gracias a los enemigos de España y están en permanente golpe al Estado. La sociedad civil no puede asumir ninguna perversion y engaño más, tal y como recientemente se ha hecho con el Tribunal de Cuentas. A la sociedad no se le puede mentir más. Traicion a cambio de Gobierno, jamás. La traicion no puede gobernar España.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda