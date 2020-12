Presentada en Madrid la declaración sobre regeneración

Miércoles, 23 Diciembre 2020 13:17

En el Casino de Madrid se ha presentado esta mañana la “Declaración del conjunto de la sociedad para la regeneración de España y defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia”

Página web “Defiende la Constitución. com” (https://defiendelaconstitucion.com/) para quien quiera adherirse a la Declaración.

En el acto han intervenido Antonio Bascones, Ignacio Buqueras, Daniel Berzosa, María Jesús Prieto y Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda.

Tras el agradecimiento al presidente del Casino de Madrid por haber cedido sus instalaciones para este acto y del reconocimiento de la importancia de esta institución como símbolo de la cultura de Madrid, los intervinientes han dado una explicación previa de esta iniciativa, amparada por un pequeño grupo de españoles a nivel individual que quieren invitar español a español a cuantas personas quieran sumarse en defensa de la Constitución y de la democracia.

Antonio Bascones ha tomado la palabra para hacer un diagnóstico de la situación que vive España en estos momentos, con síntomas muy preocupantes de deterioro de nuestra democracia.

Daniel Berzosa, por su parte, ha centrado su intervención en la idea y noción de «calidad democrática», partiendo especialmente de los dos primeros puntos de la Declaración, esto es, los hechos de una Transición modélica y una Constitución de concordia, y de la Corona como elemento integrador de la comunidad nacional y la unidad sustancial de los ciudadanos españoles; así como del respeto constitucional que todos (poderes públicos y ciudadanos) debemos al Rey en dicha condición.

María Jesús Prieto ha hablado sobre como la crisis sistémica y profunda que afecta a la Nación española, a su unidad territorial, a sus Instituciones desde los comienzos de los años 90, están determinando un empobrecimiento, social, una falta de competitividad de sus empresas, un deterioro de su imagen exterior, una desindustrialización y una disminución paulatina en la calidad de la educación de los españoles haciéndoles vulnerables a los riesgos de la robotización y a la desprotección que produce la pérdida de valores éticos y cristianos. Situación que amenaza con más intensidad a las niñas.

Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda, ha apuntado que en estos momentos que vive España por una tragedia tan importante por la pandemia los únicos objetivos debieran ser unir esfuerzos solo en bien de todos los españoles.

Asimismo, los distintos intervinientes han podido constatar los graves ataques que está sufriendo la Constitución y el Estado de Derecho, así como la Monarquía Parlamentaria, que representa una pieza esencial de la Constitución, con el Rey a la cabeza, que es la máxima autoridad del Estado.

Estos graves ataques a la Constitución se ven, asimismo, reflejados en el permanente acoso a la Justicia, impidiendo su independencia y propiciando de esta manera la quiebra de la división de poderes.

Ataque contra la Constitución, asimismo, son la prohibición de poder hablar la lengua española en distintas partes de España, impedir la libertad de elección para la educación de los hijos, atacar las libertades personales, de pensamiento y expresión, amordazar a los medios de comunicación que critican la labor del Gobierno, crear “instrumentos de la verdad” señalando los que gusta o no gusta al Gobierno, etc.

Igualmente, tal y como señala la Declaración leída, se llama a la cordura y a la sensatez al Gobierno para que no se insulte al Rey, Jefe del Estado, tanto en sede parlamentaria como en sede gubernamental, como en sede de los partidos que forman parte del Gobierno o lo apoyan, donde constantemente se llama al derribo de la Monarquía parlamentaria, de la Constitución y del Estado de Derecho y a la proclamación de repúblicas vascas y catalanas, persiguiendo con ello la destrucción de España.

Sociedad civil

Los intervinientes han señalado que desde la sociedad civil se requiere urgentemente al Gobierno a cambiar de actitud y de socios de Gobierno, pidiendo dialogar constantemente con los partidos que sí respetan la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia y dejar de apoyarse en los partidos que quieren la destrucción de España, como día a día señalan ellos mismos permanentemente.

Se ha encarecido desde la sociedad civil al Gobierno, para que no se ataque más a la Constitución en tantos frentes y se proteja el bien común y el interés general de todos los españoles y se solicita, también desde la sociedad civil, a todos los partidos políticos, los políticos y a todas las instituciones, que trabajen en una regeneración plena persiguiendo solo el bien común y el interés general de todos los españoles, olvidando actitudes egoístas que no son las que han de presidir sus responsabilidades.

Por último, se ha señalado que en ninguna democracia europea ocurre lo que está ocurriendo actualmente en España y la enorme preocupación con que nos observan nuestros socios europeos, que no pueden concebir como en medio de tanta tragedia y miles y miles de muertos se esté organizando desde el Gobierno, por acción u omisión, un cambio de régimen en España con unas actitudes que recuerdan a modelos letales para la libertad y la democracia, como ha sucede en algunos países de Iberoamérica.

También han podido confirmar que, tras la presentación de esta Declaración, que se hizo en Soria hace pocos días y hoy en Madrid se van a solicitar todas las adhesiones posibles a la Declaración y se va a seguir continuando la presentación de la misma en otras ciudades y pueblos de España.

Finalmente han llamado nuevamente a la sensatez y coherencia al Gobierno en un momento en los que hay que volcar todos unidos los esfuerzos exclusivamente en la salud de los españoles, el dolor de sus familias, la gravedad de la situación social y laboral y la gravedad de la situación económica y empresarial, teniendo que ser todo ello la única y exclusiva prioridad del Gobierno de la nación.