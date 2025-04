Manifestación en Burgos para reclamar dimisión del presidente del Gobierno

Lunes, 07 Abril 2025 16:06

Burgos se ha concentrado este domingo para clamar, independientemente de ideologías, por la dimisión del presidente del Gobierno ante su traición al Estado de Derecho, a la Constitución y a la democracia y ante la corrupción irrespirable que le rodea.

Desde los ciudadanos de a pie exclusivamente, se ha convocado esta manifestación en la que han participado como oradores Jose Antonio Ortega Lara, Rosa Díez, el presidente de Sociedad Civil Burgalesa, Julio Moreno y Carlos Temiño, así como Santi González, Conchita Tajadura, Ana Pedrosa y Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda.

La manifestación ha sido convocada por la Sociedad Civil Burgalesa y 30 asociaciones de toda España, entre ellas "De Español a Español por la Constitución".

Rosa Díez ha señalado que no nos enfrentamos a ideologías sino a la destrucción del sistema democrático.

"Están destruyendo la independencia judicial, atacando la libertad de expresión y haciendo del chantaje la forma de gobernar. El precio de su permanencia en el poder es la dignidad de toda una nación. Estamos aquí para no ser cómplices del silencio y estamos aquí para recordar que la nación existe, que el pueblo español es uno y soberano y no se puede trocear por 7 votos. La Constitución es nuestro contrato de convivencia y no vamos a permitir que lo violen", ha asegurado.

Jose Antonio Ortega Lara ha asegurado que España está siendo gobernada por quienes han querido destruirla, añadiendo que hoy los que pactan y sostienen al Gobierno son aquellos que hace apenas unos años señalaban a sus víctimas.

"Están gobernando España los que durante décadas intentaron destruirla con el terror. No podemos permitir que el olvido se imponga a la justicia", ha señalado.

El presidente de SOCIBUR, Julio Moreno, ha manifestado que Burgos es punta de lanza de una reconquista cívica.

"Burgos como cuna del derecho internacional con las leyes de Burgos de 1512 es la voz que desde esta tierra nace hoy con una nueva llama. La llama de una segunda reconquista: la del sentido común, la del Estado de Derecho y la de la decencia. Esto lo hacemos como ciudadanos libres e iguales que no se resignan a ver su país desmoronarse. Añadió que esto no termina aquí, sino que vamos a promover este “espíritu de Burgos” en otras ciudades de España.

Carlos Temiño, también de SOCIBUR, ha llamado a todos los burgaleses para unirse en estas demandas democráticas, hoy ya imprescindibles.

Santi González, que había vivido en esa plaza junto a Capitanía, ha dicho que había que respetarse la historia y ha añadido que había sobradas razones en esta convocatoria burgalesa de la ciudadanía de a pie para pedir la dimisión del presidente del Gobierno.

Conchita Tajadura y Ana Pedrosa, también como burgalesas, han presentado la convocatoria y han expresado la importancia de este domingo 6 de abril para llamar a todos los españoles en defensa de la igualdad de todos ante un Gobierno que está traicionando a todos los españoles.

Asimismo, han reclamado la urgente vuelta a los valores constitucionales, a la democracia y la defensa de los jueces como fundamento del Estado de Derecho.

Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda, ha manifestado que tenemos el heroico y gran ejemplo de los catalanes que defiende la Constitución y la democracia a diario en bien del resto de los españoles y que la situación exige, por traición y corrupción, la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones libres y seguras. Defendió por último al Poder Judicial, baluarte de la democracia, al que ignominiosamente ataca el Gobierno a diario.

La Policía ha estimado que la concentración ha sido secundada por un millar de personas.