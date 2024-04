Feijóo apunta que España necesita un nuevo gobierno democrático

Lunes, 29 Abril 2024 17:17

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes, tras la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que seguiría “con más fuerza” en el cargo, que necesita España es un “nuevo gobierno democrático, con un presidente a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro”

Feijóo ha acusado a Sánchez de haber preferido una huida hacia delante que dimitir.

"Todo esto que estamos viviendo ya no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar", ha señalado, antes de recalcar que España necesita un tiempo nuevo y no puede encontrarlo en quienes son ya pasado.

“Su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso: agonía y decadencia”, ha añadido.

Además ha advertido de que, frente a un PSOE aliviado, hay una España indignada por estos cinco días de “simulación de dimisión”, “bochorno internacional e incertidumbre nacional”.

“El presidente ha dimitido durante cinco días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas”, ha censurado.

Feijóo se ha dirigido a la España “indignada” a la que Sánchez ha tomado el pelo y ha resaltado que el presidente que el país merece llegará: “Yo no participo de esta forma de entender la política”.

•

El presidente del PP ha alertado de que el discurso de hoy es el más peligroso de Sánchez porque evidencia que no acepta la discrepancia.

“Quiere un país a su medida y a su servicio, ciudadano a ciudadano e institución a institución” y pretende “ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia”, ha subrayado.

Feijóo ha asegurado que Sánchez no quiere oposición, Justicia ni libertad de expresión porque “solo se quiere a sí mismo” y ha criticado que incluso haya usado al Rey como actor secundario de su última película y le ha achacado que su actuación en Moncloa se haya convertido en las amenazas de un presidente acorralado.

“Sánchez ha elegido intentar cohesionar a los suyos a costa de dividir a España” ha criticado.

Por último, ha apuntado que “la España del conmigo o contra mí es la fórmula que ha escrito las páginas más negras de nuestra historia”.

“No queremos volver a ella. Nos quieren en un bloque en el nunca estaremos”, ha manifestado, antes de censurar que el jefe del Ejecutivo haya utilizado hasta su intimidad para intentar ganar tiempo y que no haya ofrecido ni una sola explicación acerca de las dudas que siguen vigentes.

“Sus problemas permanecen y se acrecientan, mientras su crédito desaparece”, ha sentenciado ya que, después de su teatro, la realidad no ha cambiado ni un ápice porque sigue habiendo una investigación en la Fiscalía europea, dos en la Audiencia Nacional y una comisión en el Senado que no controla sobre la presunta corrupción que afecta a su Gobierno, su partido y su entorno

Feijóo ha adelantado que no va a presentar una moción de censura en estos momentos porque Sánchez ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles