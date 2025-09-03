Abierta convocatoria para Premios Defensa 2025 hasta el 30 de septiembre

Miércoles, 03 Septiembre 2025 12:19

La convocatoria para los Premios Defensa 2025 permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Un año más, el Ministerio de Defensa reconocerá con estos galardones la trayectoria profesional de personas y entidades destacadas por su contribución a la cultura de defensa y a la imagen de las Fuerzas Armadas.

En esta XXVI edición los premios comprenderán, en primer lugar, la modalidad de Medios de Comunicación, con las categorías de prensa escrita y digital, audiovisual y radio, cuyo objeto es distinguir los trabajos relacionados con la defensa, la paz y la seguridad que hayan tenido difusión en medios de comunicación españoles durante el año 2024.

Se convoca también la modalidad de Fotografía, que tiene como fin el reconocimiento de aquellas obras fotográficas que contribuyan a difundir e impulsar el aprecio por los valores que representan los militares en el ejercicio de su profesión.

Además, se hará entrega del Premio ‘José Francisco de Querol y Lombardero’, el cual premia artículos o estudios de investigación que versen sobre aspectos jurídicos relacionados con la defensa o jurisdicción militar, el derecho internacional o los derechos humanos.

Asimismo, se ha convocado también el Premio Extraordinario de Defensa ‘General Gutiérrez Mellado’ 2025, un galardón que concede la ministra de Defensa, Margarita Robles, y reconoce a personas, entidades u organismos que hayan destacado por sus trabajos en el ámbito literario, artístico o científico por su especial relevancia.

Los Premios Defensa se crearon en 1999 para promover la cultura de la defensa y en la sociedad y familiarizar a la ciudadanía con los temas relacionados con la seguridad, la paz o la historia militar.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2025.

Más información: Bases Reguladoras y Orden Ministerial