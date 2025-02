Bruno Cunha vuelve a ser el Jugador Más Valioso de la Superliga

Martes, 04 Febrero 2025 13:18

El espectacular partido de Grupo Herce Soria ante CV Guaguas, que se ha saldado con victoria soriana por 3-1, ha permitido al equipo soriano meter a dos jugadores en el septeto ideal de la jornada en la Superliga Masculina de Voleibol, una declaración honorífica que concede la Real Federación Española de Voleibol.

Esta semana, los celestes reconocidos son Bruno Cunha, que regresa a este listado de nuevo como el Jugador Más Valioso de la semana, junto al colocador Jaime Arjones.

Ambos, junto a todo el bloque de Alberto Toribio, permitieron superar al líder de la categoría en Los Pajaritos.

El rendimiento del tandem Jaime Arjones-Bruno Cunha y sus números no han pasado desapercibidos. No obstante, el portugués de Viana Do Castelo ha sumado 23 puntos, todos ellos en ataque a excepción de un importante bloqueo.

Además, su porcentaje de acierto estuvo superando el 50%, sin olvidar su implicación en la defensa. Pero más allá de los datos, destaca la importancia de su eficacia en el contragolpe, que permitieron a los sorianos tener la capacidad de superar a su rival.

Bruno Cunha está cuajando, al igual que el curso pasado y todos sus compañeros, una temporada magnífica. De hecho, con esta nominación, Cunha recibe su tercer MVP y cuarta nominación, siendo el jugador soriano que mejores números registra en estos registros honoríficos.

Por su parte, el encuentro de Jaime Arjones, magistral en la dirección de juego fue para enmarcar.

Además, el celeste dejó acciones brillantes en otros aspectos del juego, con dos bloqueos, un ataque y tres puntos directos de saque, sin olvidar su implicación defensiva, que también le hacían en serio aspirante al MVP.

En su cuenta particular, es su segunda nominación de la temporada.

En cuanto al resto de jugadores nominados por la Federación en la decimoséptima jornada, están los receptores Emilio Ferrande de Pamesa Teruel y Clarke Godbold de Conectabalear Manacor.

En cuanto a los centrales, han destacado Moisés Cezar de San Roque y Maxi Scarpin de Conqueridor Valencia. Cierra el listado el líbero de CV Melilla, Dani Ruiz.