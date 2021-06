Atletismo Numantino, en la final de división de honor

Sábado, 12 Junio 2021 14:51

El Atletismo Numantino compite esta tarde en el estadio Camilo Cano de La Nucia por el Campeonato de España de división de honor de atletismo.

Este sábado, en jornada de tarde, la final de los ocho mejores clubes masculinos de División de Honor se disputará entre las 17.00 y las 20:40 horas, mientras que la final femenina será el domingo en el mismo horario.

Entre los ocho clubes masculinos que lucharán por el título de esta Liga Joma están el Playas de Castellón, campeón consecutivo los últimos once años, que defenderá su trono ante el FC Barcelona, Real Sociedad, CA Fent Camí Mislata, Atletismo Numantino, Alcampo Scorpio-71, Unicaja Jaén Paraíso Interior y Trops-Cueva de Nerja.



El club castellonense no quiere dejar nada al azar y para ello ha acudido con un potente equipo con Mariano García, el mejor de los inscritos en 800 metros (1:46.10), Mohamed Katir, líder español de 1.500m (3:33.62), Kevin Sánchez con la mejor marca de inscritos en 110m vallas (13.80) y Lois Maikel Martínez, campeón de España de disco y líder del año (62.16), Miguel Ángel Sancho (2.10) en salto de altura y el plusmarquista español de triple Pablo Torrijos, que busca los 17 metros (16.93), entre otros.



El F.C.Barcelona no se pondrá nada fácil y para ello tendrá sobre la pista alicantina otro gran equipo, donde sobresalen nombres como el joven velocista Arnau Monne, que este año ha explotado en los 100m (10.44), el ecuatoriano Alex Leonardo Quinónez (MP 19.87), fichaje estrella del club catalán, bronce mundialista en 200m en Doha y que hará su debut esta temporada en La Nucía o el internacional Manuel Guijarro en 400m (45.98).



La Real Sociedad llega dispuesta a subir al podio sea como sea y tampoco ha escatimado nada con un equipo donde sobresale la gran figura del club donostiarra y del atletismo español Odei Jainaga, que llega a esta final con su flamante récord de España de jabalina de 84.80 logrado en tierras polacas y que tiene a tiro la mínima olímpica (85.00m).



En la final femenina, el Playas de Castellón, actual campeón de España que defiende el título logrado en 2019, y que hace dos años rompió una racha de imbatibilidad del Valencia Club Atletismo que duró 26 años, buscan imponerse al Valencia Club Atletismo, además del FC Barcelona, Alcampo Scorpio-71, Grupompleo Pamplona At., At. San Sebastián, Trops Cueva de Nerja y Avinent Manresa. El Playas de Castellón presenta su equipo de gala al completo con la reciente plusmarquista nacional sub20 de 100m vallas Aitana Radsma (13.39), la plusmarquista y líder española de peso Belén Toimil (17.32) o la líder española del año Paula Ferrándiz en disco (53.60).