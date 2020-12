Potenciación de las alianzas con sector gastronómico

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, Víctor Caramanzana, han firmado esta mañana un protocolo de colaboración para el desarrollo de proyectos conjuntos en la Escuela Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid.

El principal objetivo de este acuerdo es, como ha dicho el consejero, “que Tierra de Sabor y la Escuela Internacional de Cocina vayan de la mano fomentando y promoviendo el sector agroalimentario de Castilla y León y potenciando alianzas con la gastronomía”.

Además, el protocolo firmado hoy busca promover las figuras de calidad agroalimentaria reconocidas en la Comunidad, y desarrollar el potencial y las posibilidades gastronómicas que poseen todos los productos de calidad de Castilla y León a través de la promoción, la formación, la innovación y la investigación en gastronomía.

El acuerdo entre Tierra de Sabor y la Escuela Internacional de Cocina va a permitir también programar actividades de formación específica y conocimiento en materia de innovación gastronómica y alimentos.

Como ha resaltado Carnero, “la Escuela es el socio ideal para las alianzas que queremos hacer con el sector gastronómico y lo es porque cuenta con el prestigio, los medios, la experiencia, las instalaciones y conoce, y comparte, los valores que hay tras la marca del corazón amarillo”.

En el marco de este protocolo, la Escuela también promocionará Tierra de Sabor en toda su cartelería.

Nueva estrategia Tierra de Sabor

El protocolo con la Escuela de Cocina supone la puesta en marcha de un nuevo eje de la recién estrenada estrategia de Tierra de Sabor tras el análisis realizado durante 2020 por la consultora Nielsen. En este caso se da respuesta a la demanda de ‘Potenciar las alianzas con la gastronomía y el turismo’.

En la apuesta por esa búsqueda de sinergias con aliados naturales, como los dos ya citados, se va a dar apoyo a las empresas en su deseo de mejorar sus mercados y ampliar sus canales de venta.

Actuaciones ya realizadas

Después del análisis de la marca ya se inició el camino de colaboración que ahora se refuerza y se plasma por escrito. Dentro de esa colaboración que habitualmente desarrollaba la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la Escuela de Cocina se han realizado dos acciones de gran interés:

Curso ‘Delivery y Take Away’, formación online gratuita dirigida a la restauración y hostelería, sectores especialmente afectados por la situación sanitaria actual. A través de este curso han conocido oportunidades de innovación para el sector así como una alternativa para poder continuar con su actividad.

Serie ‘Sabor a Navidad’, a través de tres cocineros de Restaurantes de la Tierra – Tierra de Sabor, con estrella Michelin como Miguel Ángel de la Cruz, Óscar García y Víctor Martín, se han grabado recetas especiales para elaborar en casa durante los días navideños, elaboradas con productos Tierra de Sabor.

Futuras acciones

Entre las acciones conjuntas que ya están planteadas y se llevarán a cabo próximamente están:

Curso ‘Cocina con corazón’ . Cocina rica en ideas para alimentar la vida y alegrar el corazón que, a través de diez capítulos de unos 45 minutos, mostrarán recetas características de cada provincia de Castilla y León. Además de Tierra de Sabor y la Escuela Internacional de Cocina, en este proyecto participarán representantes de entidades sin ánimo de lucro para dar visibilidad a sus causas y retos sociales. Los objetivos de este curso son mostrar la excelencia del sector agroalimentario de la mano de Tierra de Sabor, concienciar al público sobre la importancia de una alimentación saludable y eco-responsable y mostrar la profesionalidad y la labor de la Escuela Internacional de Cocina.

. Cocina rica en ideas para alimentar la vida y alegrar el corazón que, a través de diez capítulos de unos 45 minutos, mostrarán recetas características de cada provincia de Castilla y León. Además de Tierra de Sabor y la Escuela Internacional de Cocina, en este proyecto participarán representantes de entidades sin ánimo de lucro para dar visibilidad a sus causas y retos sociales. Los objetivos de este curso son mostrar la excelencia del sector agroalimentario de la mano de Tierra de Sabor, concienciar al público sobre la importancia de una alimentación saludable y eco-responsable y mostrar la profesionalidad y la labor de la Escuela Internacional de Cocina. Curso universitario de ‘Especialización en transformación y desarrollo de los alimentos’. Esta acción pretende formar a profesionales que quieran dedicarse al desarrollo y aplicación industrial de productos alimentarios. Tierra de Sabor participa con sus productos y sus empresas, aportando la experiencia productiva de las mismas. Con este curso se obtendrá una doble titulación, de la Escuela Internacional de Cocina y de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

La Escuela Internacional de Cocina

La Escuela Internacional de Cocina es un reconocido centro de formación regional, nacional e internacional, que se ha convertido en una referencia en el sector y en el que se desarrollan y comparten nuevas tendencias y conocimientos que aportan un valor añadido al sector. En este espacio se conjuga la labor innovadora y de investigación con el mantenimiento y mejora de la cocina tradicional.

La Escuela cuenta con la primera sala de catas certificada en España según la ISO 8589:2010 Sensory Analysis – General Guidance for the Design of Test Rooms, aula de repostería y chocolate, aula de panadería, cuarto de preparación de alimentos, cuarto frío, aula de asados y una amplia y espectacular cocina unida a un magnifico equipo de profesionales.

También dispone de un sala informática dotada con 24 puestos, una biblioteca y aulas teórico-prácticas provistas con pantalla digital y todo el equipamiento audiovisual necesario donde poder realizar demostraciones y presentaciones o impartir una clase de teoría.