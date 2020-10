Mañueco afirma que hay margen para bajar impuestos

Viernes, 02 Octubre 2020 17:01

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que es "un error subir impuestos" en la actual conyuntura económica, marcada por la crisis del coronavirus.

Mañueco ha añadido, en una entrevista concedida a 13Tv, que "hay margen para que se permita la bajada de determinados impuestos" que fomenten "el consumo interno y la recuperación económica".

El presidente de la Junta ha defendido en la entrevista que "no hay que subir impuestos" y ha considerado que Castilla y León tiene una política en esta materia "moderada e inteligente".

"Tenemos una política fiscal moderada inteligente, después de la CAM, somos la segunda comunidad que mejor fiscalidad tiene en la política impositiva a familias. El PSOE nos pedía subir impuestos, pero es un error. Nos hemos comprometido a no hacerlo", ha declarado.

Por su parte, el secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ha acusado hoy a la Junta de Castilla y León de estar haciendo negocio con la pandemia.

Tudanca, que ha calificado de “vergüenza” y "populismo fiscal” las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre bajada de impuestos, ha recordado que en estos 8 meses del año Castilla y León tiene un superávit de 235 millones de euros mientras el año pasado, en el mismo periodo, la Comunidad contaba con un déficit de 439 millones de euros.

“Eso es lo que tiene que hacer Mañueco y no populismo fiscal perdonando impuestos a los más ricos”, ha afirmado Tudanca , que ha calificado de “auténtica vergüenza”· que, en este momento de pandemia, a Mañueco, “que a lo único que se dedica es a pedir dinero todos los días al Gobierno de España”, se le ocurra hablar de una bajada de impuestos.

“Lo único que nos protege en una situación como ésta es lo público”, ha recalcado Tudanca en contraposición a un gobierno de Castilla y León que cierra consultorios médicos, no contrata profesionales sanitarios, no baja las ratios en educación y no ha aportado ni un solo euro en ayudas a empresas, autónomos y familias.

“La Junta pide todos los días más dinero al Gobierno y ahora dice que va a bajar impuestos a los de siempre, a lo que más tienen. A la vez ,vemos como aumentan un 85% las consultas en la medicina privada mientras deterioran la sanidad pública porque no tienen dinero presuntamente", ha concluido.