Los yacimientos de la sierra de Atapuerca protagonizan ‘Masterchef Celebrity"

Domingo, 28 Septiembre 2025 13:24

Castilla y León vuelve a ser protagonista del programa producido por Televisión Española ‘MasterChef Celebrity’, de la mano de la Junta de Castilla y León, con una prueba de exteriores desarrollada en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, Bien Patrimonio Mundial.

El programa se emite mañana, 29 de septiembre, a las 22:50 horas en La 1 y RTVE Play, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia.

En la grabación han participado la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, el director gerente del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alonso y el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga, así como los codirectores de los Yacimientos de Atapuerca, miembros del Equipo de investigación de Atapuerca y de Fundación Atapuerca, los alcaldes de Ibeas de Juarros y de Atapuerca y vecinos y asociaciones de las poblaciones vecinas a los yacimientos.

En total, ochenta personas relacionadas con el Museo de la Evolución Humana y Atapuerca.

Este programa forma parte de la décima edición de este ‘talent show televisivo’ de éxito mundial.

En concreto, en el caso de España tiene una audiencia aproximada de un millón de telespectadores y la participación en el mismo responde a la estrategia de promoción de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través del Museo de la Evolución Humana y de los Yacimientos de Atapuerca, que busca acciones de promoción de ámbito nacional para llegar a todo tipo de públicos. Además de los Yacimientos, en el programa se emiten imágenes del Museo de la Evolución Humana y de la ciudad de Burgos.

En ‘MasterChef Celebrity’ personajes famosos amantes de la cocina demuestran su talento ante el jurado, preparando sus mejores creaciones para los comensales más exigentes.

Durante la emisión, Juan Luis Arsuaga explica la importancia patrimonial y arqueológica de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y cómo era la dieta de nuestros ancestros. Los platos que se elaboran en el programa se inspiran en los alimentos y en la dieta de la Prehistoria.

Bajo esta premisa, los equipos preparan un menú contemporáneo elaborado exclusivamente con ingredientes que formaban parte de la dieta de nuestros ancestros. Son cuatro elaboraciones que degustarán los comensales invitados al programa.