Castilla y León revalida liderazgo en potencia y producción de energías renovables

Domingo, 28 Septiembre 2025 13:27

Castilla y León es la Comunidad líder en España tanto en potencia instalada en energías renovables, eólica e hidráulica, como en la cantidad de energía limpia vertida a la red eléctrica.

El mix energético de la Comunidad permitió que en 2024 el 92,8 por ciento del total de la generación eléctrica fuera renovable frente al 56,8 por ciento de la generación limpia de energía en el conjunto del país.

Esta contribución de Castilla y León en generación limpia permite que España pueda acercarse al compromiso europeo en materia de renovables. En Europa, solamente Noruega obtiene un porcentaje mayor de producción eléctrica renovable que Castilla y León, en concreto, el país escadinavo alcanza una cuota superior al 98 % de producción.

En 2024 Castilla y León sigue siendo la Comunidad Autónoma con mayor producción renovable del país: 25.142 GWh, el 92,8 % del total de la producción de la Comunidad.

Tanto la generación como la cobertura con renovables en el mix son los datos más altos de toda España en 2024, lo que consolida el liderazgo de la Comunidad en energías renovables.

La eólica es la primera tecnología de la estructura de generación en Castilla y León, al aportar 12.515 GWh de producción con los que alcanzó una cuota del 46,2 % del total.

Le sigue la hidráulica, con una aportación del 32,5 % y que experimenta igualmente un crecimiento del 32,5 % debido a que 2024 fue más lluvioso que su predecesor.

Tras esta tecnología estarían la solar fotovoltaica (12,7 %), la cogeneración (7,2 %) y el contingente de otras renovables, que supusieron el 1,5 % restante.

Por último, la producción eléctrica total de Castilla y León supone el 10,4 % de la aportación energética nacional en 2024.

Potencia instalada

Según los últimos datos correspondientes a 2024 publicados por Red Eléctrica (REE), la Comunidad con 1.413 nuevos MW de capacidad de generación, 638 eólicos y 775 de solar fotovoltaica, alcanza una cuota de potencia renovable del 96,2 por ciento, la más alta de España.

En concreto, Castilla y León es líder también en la potencia instalada en hidráulica con el 25,75 por ciento y también en eólica, con el 22,71 por ciento de toda la potencia española para aprovechar el viento. E

n el caso de la tecnología de cogeneración la Comunidad aporta el 10,31 por ciento y en solar fotovoltaica se sitúa en el 8,77 por ciento de la potencia instalada nacional, a lo que hay que sumar el 9,28 por ciento aportado por otras renovables entre las que se encuentra el biogas, biomasa, aprovechamientos hidráulicos y geotermia.

Castilla y León aumenta un 47 por ciento el autoconsumo fotovoltaico

Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda está impulsando el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico que facilita una energía distribuida, renovable y accesible que promueve el ahorro energético y económico de hogares e industrias.

Impulsa la creación de empleo cualificado, la consolidación de la población en el entorno rural y la actividad económica.

En 2024 Castilla y León ha aumentado un 47 por ciento su potencia de autoconsumo fotovoltaico respecto al ejercicio anterior y alcanza un total de 20.560 instalaciones con una potencia acumulada de 390,3 MW. En este ejercicio se han autorizado en la Comunidad 5.333 instalaciones con 125,7 MW de autoconsumo.

Autoconsumo en edificios públicos de la Junta

Además, se está desarrollando un Plan de implantación de instalaciones de autoconsumo en edificios de la administración regional, que con una dotación de 20,5 millones de euros ampliado en 5 millones adicionales a cargo del Programa Operativo FEDER 2021-2027, se está llevando a cabo por el EREN como órgano gestor.

Se han ejecutado las instalaciones de los Hospitales Universitario Río Hortega de Valladolid, Clínico Universitario de Salamanca y Clínico de Valladolid, Complejo Zamadueñas del ITACyL, Hospital Santa Isabel, Residencia de Mayores de Armunia y el Centro de Salud de Eras de León, instalaciones que totalizan 2.255 kW. Además, se van a iniciar las obras en el Hospital Monte San Isidro de León y en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca por 396 kW.

Asimismo, se está en fase de adjudicación de los contratos de las instalaciones en el Hospital Comarcal de Benavente, Residencia de Mayores Los Valles y Centro de Salud de Benavente por un total de 320 kW y en breve se licitará el de la Consejería de Economía y Hacienda de 200 kW.

Se ha contratado la elaboración de los proyectos de ejecución de tres Hospitales, 12 Centros de Salud, cinco Residencias de Mayores y cuatro de otro tipo de dependencias por un total estimado de 3.860 kW cuya ejecución de las obras se licitará en los próximos meses.

Estas inversiones en edificios públicos alcanzan los 7.031 kW, con un cumplimiento del 42,9 % del total estimado para la totalidad del programa aprobada por FEDER que supone 25,5 millones de inversión y la instalación total de 16.470 kW previstos.

15.000 millones en inversiones empresariales

La Junta urge al Gobierno de España la necesidad de reforzar las infraestructuras de transporte y distribución eléctrica tanto en generación como en demanda, con el objetivo de fijar inversiones empresariales y el fomento de los polígonos.

La Junta remitió en marzo de 2024 a Red Eléctrica de España un listado de 47 proyectos empresariales con interés en Castilla y León que alcanzaría más de 15.000 millones en inversiones, que están a la espera del desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte que están pendientes de aprobación por el Gobierno. Castilla y León, que produce el doble de energía de la que consume, necesita nuevas infraestructuras eléctricas para facilitar inversiones empresariales en el origen de una destacada generación energética.