La Junta ultima la guía asistencial de atención integral a la mujer mayor de 50 y 70 años

Martes, 18 Noviembre 2025 19:11

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha anunciado hoy que en el primer trimestre del año 2026 se van a poner en marcha varias iniciativas, en el marco del Programa de Atención Integral a la Mujer de la Junta de Castilla y León, destinadas a mejorar la asistencia de dos grupos concretos: las mujeres mayores de 50 años y de 70 años.

Se trata de una nueva guía para profesionales centrada en mejorar la atención, una sección específica formativa en el Portal de Salud de Castilla y León y talleres integrados en la Escuela de Pacientes.

Vázquez, que ha inaugurado el 'Encuentro: Salud en Femenino', ha explicado que se trata de dar un paso más en las iniciativas asistenciales y preventivas dirigidas a mujeres mayores de 50 y de 70 años, con el objetivo de avanzar en la detección precoz de problemas de salud en el ámbito cardiovascular, ginecológico, cognitivo, emocional y otros factores que afectan al bienestar físico y mental.

Este programa se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno autonómico para seguir mejorando la salud de las mujeres de Castilla y León, incorporando una atención más específica y adaptada a sus necesidades en etapas clave de la vida.

La nueva guía asistencial para profesionales se centrará en la atención integral a la mujer, coordinando la cartera de servicios de Atención Primaria con la de los hospitales. En cuanto a la web, dispondrá de contenidos específicos para pacientes, como vídeos elaborados por profesionales sobre diversas materias de interés (píldoras informativas).

También se van a poner en marcha de forma inminente dos nuevos programas disponibles en la Escuela de Pacientes de Castilla y León.

El primero de ellos es 'Mujer Activa', con actividades formativas y materiales educativos especialmente dirigidos a las mujeres y sus cuidados, en formato taller y en cada una de las áreas sanitarias; el segundo es 'Paciente Experto', es decir mujeres expertas o 'mentoras de vida', mujeres que han superado enfermedades como el cáncer o la depresión y que ofrecerán acompañamiento voluntario a otras mujeres en procesos similares, siempre bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

Esta amplia iniciativa de la Consejería de Sanidad viene motivada por el hecho de que Castilla y León es la segunda comunidad más envejecida de España, pero también goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con 87,15 años en las mujeres, superando la media española. Pero la longevidad conlleva que sea la tercera Comunidad con mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas o problemas de salud de larga duración (40,4 %), y la prevalencia de trastornos mentales es superior a la media nacional.

A esta realidad se suma la sobrecarga de cuidados: la tasa de excedencias laborales para el cuidado de familiares en Castilla y León es tomada en un 90,6 % por mujeres.

Esta carga física y emocional tiene un impacto directo en la salud y la calidad de vida.

Este plan aborda toda la cartera de servicios dirigida a las mujeres, incluyendo la puesta en marcha de los programas MUJER ACTIVA 50+ y MUJER ACTIVA 70+.

Ambos están diseñados para ofrecer contenidos específicos y un abordaje completo de los cambios fisiológicos, los problemas físicos y los malestares emocionales más frecuentes a partir de los 50 años, incorporando además una atención dedicada a las mujeres cuidadoras.

El nuevo programa multidisciplinar para mujeres mayores de 50 años contempla revisiones cardiológicas y ginecológicas, cribados de deterioro cognitivo y alteraciones de la salud emocional, así como la promoción de hábitos saludables en alimentación y ejercicio físico, reforzando también la atención a las cuidadoras.

Para las mujeres mayores de 70, el programa incorpora la valoración de la fragilidad y el riesgo de caídas, el abordaje de aspectos nutricionales y la detección de posibles enfermedades neurológicas, junto con evaluaciones de salud emocional y cribados de deterioro cognitivo.

Se realizará un seguimiento estrecho de la pluripatología y la polifarmacia, reforzando igualmente el acompañamiento a las mujeres cuidadoras en estas edades.

La Estrategia de Salud con Perspectiva de Género en Castilla y León también orienta sus esfuerzos hacia una prevención más eficaz, reforzando especialmente los programas de cribado para garantizar una detección temprana y equitativa de los problemas de salud que afectan de manera diferencial a las mujeres.

Las ampliaciones de estos programas realizadas en 2024 permitieron incluir a la población de 70 a 74 años tanto en el cribado de cáncer colorrectal –que abarca a personas de entre 50 y 74 años–, como en el de cáncer de mama –dirigido a mujeres de entre 45 y 74 años–. Con dichas ampliaciones, Castilla y León incorporó una franja poblacional más extensa que la prevista en el Sistema Nacional de Salud, donde los programas de cribado se dirigen a personas de entre 50 y 69 años.

Además, Castilla y León cuenta con uno de los programas más amplios de detección del cáncer de mama, que incluye a las mujeres entre los 45 y los 74 años.

También, se ha actualizado el programa de cribado de cáncer de cérvix, incorporando la citología líquida para las mujeres de 25 a 29 años y personalizando la atención entre los 30 y los 65 años.

Por otra parte, la Comunidad mantiene programas específicos en la vida de la mujer, como el embarazo, el postparto, la atención a su salud sexual, la infertilidad y la menopausia.