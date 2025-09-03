La Junta toma pulso a inquietudes en Montaña Oriental Leonesa tras incendios forestales

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, ha mantenido un encuentro con los alcaldes de Boca de Huérgano, Burón, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Riaño y Valderrueda en el que les ha informado de las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico y les ha animado a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.

La zona de la Montaña Oriental Leonesa, al noreste de la provincia de León, en la Cordillera Cantábrica, ha sido una de las más afectadas por los incendios de este verano.

Para conocer de primera mano el impacto en la población, la economía y el medio natural, así como para informarles con detalle de las ayudas que el Gobierno autonómico ha puesto en marcha, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mantenido esta mañana una reunión con los alcaldes de los municipios damnificados.

Blanco les ha trasladado el mensaje de solidaridad, cercanía y esperanza del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha subrayado la puesta en marcha inmediata de ayudas sociales y económicas, así como planes de restauración ambiental y turística de largo plazo para la recuperación.

En este sentido, ha recordado a los alcaldes que la Junta ya está trabajando para atender las necesidades de las personas y familias, y también para activar e impulsar la recuperación económica y ambiental de esta zona.

En concreto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado tres líneas de ayuda para los afectados por los incendios.

En primer lugar, la Junta está financiando los gastos derivados del alojamiento temporal a todas aquellas familias que han perdido su hogar a causa de los incendios, mientras se rehabilita y acondiciona la vivienda dañada hasta que sea habitable.

Por otra parte, aquellas familias que residen en municipios afectados y que han tenido que ser desalojados de sus casas están recibiendo 500 euros para hacer frente a los daños y perjuicios causados por esta situación extraordinaria.

Por último, también ha establecido una línea de financiación para aquellos municipios que hayan acogido temporalmente a familias desalojadas, pero también a personas voluntarias y profesionales tanto de protección civil como de extinción de incendios. El objetivo es cubrir todos aquellos gastos de alojamiento, manutención, atención y cuidado a todas estas personas.

114 millones de euros para la reconstrucción

El principal objetivo de la Junta en estos momentos es paliar la compleja situación a la que tienen que hacer frente las familias afectadas.

Para ello, además de las ayudas del departamento que dirige Isabel Blanco, la vicepresidenta ha explicado a los regidores municipales que el Gobierno autonómico ha aprobado un plan integral con 45 medidas de recuperación con un presupuesto inicial de 114 millones de euros para reponer y reconstruir lo que se haya perdido. Se trata de un programa que atiende tanto la emergencia social inmediata -familias desalojadas, viviendas, realojos…-, como la recuperación económica -empresas, pymes, agricultura…- y, sobre todo, la recuperación medioambiental y de infraestructuras públicas de las zonas afectadas.

Las 45 medidas se distribuyen entre ocho consejerías, dirigidas a familias y vivienda, al sector agrario, al tejido empresarial y autónomos, a los municipios afectados y a la recuperación ambiental y forestal.

Blanco ha informado de que se ha establecido un procedimiento ágil y completo para dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de las personas, las empresas y los municipios damnificados. Una vez puestas en marcha las ayudas, la prioridad es que lleguen a las personas, familias y empresas de forma inmediata, por eso la vicepresidenta ha animado a los presentes a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.

Más de 8 millones de euros abonados

Actualmente, ya se han abonado 8 millones de euros, lo que representa, aproximadamente, el 6 % de las ayudas comprometidas tras los incendios. Isabel Blanco ha hecho hincapié en el esfuerzo de la Junta para que esta catástrofe no vuelva a ocurrir, para lo que se establecerá un extenso diálogo con todos los sectores implicados para mejorar la gestión futura y el desarrollo preventivo forestal.