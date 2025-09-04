Mañueco anuncia plan para reforzar la ganadería extensiva en Castilla y León

Jueves, 04 Septiembre 2025 20:12

Durante la inauguración de la Feria del Sector Agropecuario y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro ´SALAMAQ 25’, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que la Junta pondrá en marcha un plan para la ganadería extensiva con medidas para facilitar el relevo generacional y la incorporación de jóvenes.

Además ha expresado su intención de apoyar la modernización de explotaciones de vacuno, ovino, caprino, porcino y equino; impulsar inversiones en infraestructuras colectivas, como caminos, cerramientos, bebederos o balsas, que permitan un pastoreo más eficiente; trabajar para mejorar la genética y la adaptación de razas, incorporando la innovación, la digitalización y la automatización en la gestión del ganado; y apoyar la comercialización y la cooperación entre productores.

Como respuesta inmediata para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de la presente campaña, el Gobierno autonómico ya ha suministrado más de 4,8 millones de kilos de alimento para que 335 ganaderías atiendan a más de 57.000 animales; ha concedido las primeras ayudas de 5.500 euros a 530 agricultores y ganaderos; y se han consensuado con el sector ayudas de hasta 5.000 euros para la reposición de vallados y perimetrales.

También se convocarán nuevas ayudas por hectáreas de cultivo afectadas, cabezas de ganado, colmenas e infraestructuras dañadas. Asimismo, la Junta seguirá aprobando nuevas medidas y flexibilizará los condicionantes de la PAC, cuyas ayudas se cobrarán en 2025, en 2026 y en los siguientes años.

El presidente de la Junta también ha recordado otras medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico dentro de su compromiso con el sector.

Entre ellas, el apoyo a más de 9.800 explotaciones afectadas por la sequía; el aumento de la dotación en un 25 % hasta los 15 millones de euros para impulsar los seguros agrarios; la bonificación de las tasas veterinarias; el impulso de la vacunación del ganado y la habilitación de los veterinarios de explotación; y la mejora de las ayudas a cebaderos, cuyo presupuesto se ha duplicado.

A su vez, el Gobierno autonómico ha potenciado el apoyo a las razas puras ganaderas con más de 8 millones de euros en ayudas para su inscripción desde 2019, y avanza en el Plan de Balsas.

El Ejecutivo autonómico ha reforzado también las líneas de ayuda a las cooperativas y la colaboración con URCACYL; ha impulsado el regadío, con una inversión que va a superar los 350 millones de euros en esta legislatura, de los que casi 40 corresponden a Salamanca; y ha potenciado la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, con una convocatoria publicada este verano de 100 millones de euros y un aumento de las ayudas que pueden llegar hasta los 100.000 euros. También se han puesto en marcha las mayores ayudas de la historia para la industria agroalimentaria con el Plan de Agroindustria.