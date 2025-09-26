La Junta supera ecuador de la ejecución de obras de humanización de travesías en la Comunidad

Viernes, 26 Septiembre 2025 15:40

La Junta de Castilla y León ha superado el ecuador de la ejecución de las obras de humanización de travesías en Castilla y León. El consejero de Movilidad y Transformación Digital ha anunciado que su comrpomiso es que antes de terminar 2025 todas las travesías estén finalizadas.

Estas actuaciones, financiadas con fondos europeos y enmarcadas en un plan global que llegará a 30 localidades de las nueve provincias con un importe de 8,6 millones de euros, permiten transformar antiguos tramos de carretera en espacios más seguros, accesibles y adaptados a la vida urbana.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado hoy las obras de humanización de la travesía de Cabezuela (Segovia). Allí ha puesto en valor la importancia de este proyecto con cargo a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

“Las travesías no solo son carreteras, son la puerta de entrada a nuestros pueblos y el espacio que vertebra la vida cotidiana. Con estas obras estamos logrando que sean más seguras, más accesibles y también más agradables para vivir”, ha destacado Sanz Merino.

El consejero ha recordado que el conjunto de actuaciones ya supera una media de ejecución del 51 por ciento, con provincias como Valladolid que tienen todas sus travesías terminadas y otras con un ritmo de trabajo muy positivo.

“Nuestro compromiso es que a lo largo de 2025 estén finalizadas todas las intervenciones. Queremos que los vecinos vean resultados y que los pueblos cuenten con infraestructuras modernas, pensadas para las personas”, ha afirmado.

Las obras de humanización incluyen la renovación de acerados, la adecuación de marquesinas y paradas de transporte público, la mejora del mobiliario urbano, la reordenación del tráfico, así como la extensión de aglomerado para reducir el ruido del tráfico en las zonas urbanas.

Sanz Merino ha concluido destacando que estas actuaciones “refuerzan la cohesión territorial y demuestran que la Junta sigue apostando por la modernización de los municipios pequeños y medianos, acercando a todos los vecinos servicios e infraestructuras de calidad”.