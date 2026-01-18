La Junta invierte 10 millones para transformar esta legislatura su Red de instalaciones juveniles

Domingo, 18 Enero 2026 15:19

La Red de instalaciones juveniles titularidad de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que gestiona el Instituto de la Juventud de Castilla y León se ha reformado y modernizado durante la última legislatura, después de que la Junta haya invertido más de 10 millones de euros, de los cuales algo más del 60 % proceden de diferentes fondos europeos como Pirep, Fondo de Transición Justa o React-EU.

Una de las intervenciones más destacadas es la que se ha llevado a cabo en el albergue San Martín de Castañeda, ubicado en el zamorano Parque Natural Lago de Sanabria, en el que el Ejecutivo autonómico ha invertido 1,9 millones de euros para acometer una transformación integral de las instalaciones.

El Instituto de la Juventud, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha realizado una serie de inversiones de hondo calado en la Red de instalaciones juveniles, integrada por ocho residencias, once albergues, nueve campamentos, tres casas de la juventud, un centro de prevención de riesgos y una sala de exposiciones.

A través de estos espacios, la Junta promueve, por un lado, permitir un ocio y tiempo libre saludables y, por otro, en el caso de las residencias, ofrece alojamiento asequible a los jóvenes que quieran cursar estudios superiores.

Una de las mayores inversiones que se han llevado a cabo es la del albergue zamorano, donde se ha realizado una reforma integral del inmueble tras una inversión de casi 2 millones de euros, con cargo a fondos europeos.

El grueso de las obras ha consistido en la rehabilitación energética del edificio, aunque también se han llevado a cabo actuaciones para mejorar la accesibilidad.

En primer lugar, se ha mejorado de manera sustancial la envolvente del inmueble, a través de la colocación de un sistema de aislamiento térmico por el interior, actuación que se ha realizado también en los techos. Esto se ha completado con la sustitución de las carpinterías por otras más modernas. Se han sustituido las viejas calderas alimentadas con gasóleo por otras nuevas de biomasa, con el objetivo de disminuir el consumo y mejorar la eficiencia energética. Para rubricar el vuelco definitivo al sistema de suministro energético, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha restablecido el aporte de las placas solares ya existentes.

Además, se ha renovado la iluminación del edificio con sistemas led, más eficientes, y se han actualizado todos los elementos de fontanería para poder ahorrar agua y calefacción. Por último, en aras de mejorar la accesibilidad, se ha colocado un nuevo ascensor junto a la entrada al albergue que comunique las plantas baja y primera.

Esta intervención cuenta con financiación europea y se encuadra en el subproyecto autonómico ‘Pirep Castilla y León’ que, a su vez, se integra en el proyecto nacional ‘Pirep’, cuyo objetivo es rehabilitar energéticamente el parque público institucional de la Comunidad.

Este Albergue Juvenil de San Martín de Castañeda es una de las 28 instalaciones juveniles con los que cuenta la Junta de Castilla y León, con una capacidad para 4.000 personas y por las que pasan, anualmente, unas 40.000 personas.

Más inversiones

Otra de las grandes inversiones que ha realizado la Junta es la de 1,2 millones de euros para remodelar y transformar energéticamente el albergue juvenil Arbejal, ubicado en Cervera de Pisuerga, así como la modernización del Fernán González de Miranda de Ebro con alrededor de 600.000 euros.

También se han acometido actuaciones en las residencias doña Urraca de Zamora —750.000 euros—, así como obras de rehabilitación en otros centros residenciales, como Gil de Siloé (Burgos), Doña Sancha (León), Doña Urraca (Zamora), Emperador Teodosio (Segovia) y Castilla (Palencia).

Además, se ha llevado a cabo la instalación de una nueva red wifi en todos los inmuebles por valor de 575.000 euros o se han realizado intervenciones en La Roca por un importe de 90.000 euros, entre otras actuaciones en el resto de la Red.