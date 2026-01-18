La Junta financia 3.271 operaciones empresariales en 2025 por casi 618 millones

Domingo, 18 Enero 2026 15:16

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Plataforma Financiera gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ICECYL, financió el año pasado 3.271 operaciones movilizando 617.692.336 euros y generando una inversión inducida de 799.073.641 euros.

Estas cifras, según ha resaltado la Junta en un comunicado, se ha traducido en la creación y mantenimiento de 11.396 empleos, un 11 por ciento más que en 2024.

En el conjunto de la legislatura (2022-2025), la Plataforma ha financiado 14.376 operaciones por más de 2.452 millones, lo que ha inducido inversiones por 3.877 millones de euros y ha contribuido a la creación y mantenimiento de 51.016 puestos de trabajo.

Este elevado nivel de financiación ha sido posible gracias al compromiso financiero del ICECYL, que en 2025 aportó 71,6 millones de euros a las entidades colaboradoras Iberaval y Sodical, consolidando instrumentos financieros esenciales para emprendedores, autónomos y pymes.

En total, durante la legislatura, las aportaciones alcanzaron 285,8 millones, de los que el 33,1 % se han destinado a Iberaval (94,6 millones de euros) y el 66,9 % (191,2 millones) a Sodical, reforzando la capacidad de respuesta ante las necesidades de financiación empresarial.

La Plataforma Financiera, creada en 2016, integra todos los instrumentos financieros disponibles, tanto públicos como privados: la Junta de Castilla y León, Iberaval, Sodical, 15 entidades financieras adheridas al convenio, y otros organismos de carácter nacional e internacional.

Su objetivo principal es proporcionar asesoramiento integral y apoyo técnico y financiero a las empresas, cubriendo sus necesidades de financiación para proyectos económica y comercialmente viables, con el fin último de mantener y generar empleo.

Las líneas de actuación de la Plataforma se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: emprendimiento, crecimiento y reindustrialización, innovación e internacionalización.