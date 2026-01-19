Castilla y León se une al dolor de los afectados por accidente ferroviario en Córdoba
Ante la extrema gravedad del accidente ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba), y por respeto a las víctimas mortales, a las personas heridas y a sus familias, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido la rueda de prensa prevista para hoy, en la que iba a comunicar públicamente la convocatoria de las elecciones para el 15 de marzo.
El presidente ha trasladado sus más sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas.
En momentos de profundo duelo y consternación, Fernández Mañueco ha estimado que el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
La comparecencia informativa será pospuesta a una fecha posterior, que se comunicará oportunamente.
Tras la celebración del Consejo de Gobierno, que se celebrará esta mañana, se informará a través de una nota de prensa del decreto que convoca las elecciones autonómicas para el 15 de marzo.