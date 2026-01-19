Mañueco firma decreto de convocatoria de elecciones autonómicas para el 15 de marzo

Lunes, 19 Enero 2026 17:43

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este lunes el decreto por el que se convocan las elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo, el último día posible por imperativo legal, para elegir a los 82 procuradores que conformarán las nuevas Cortes regionales.

El decreto, que ha entrado hoy en vigor, se publicará mañana martes en el BOCYL, cumpliendo así con el plazo de 25 días con respecto a la expiración del mandato de las Cortes de Castilla y León, fechado el 13 de febrero de 2022, día en el que se celebró los últimos comicios.

Se trata de la undécima legislatura desde la constitución de la comunidad autónoma y el número de procuradores pasará de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia por su aumento de población respecto a las elecciones anteriores donde los segovianos eligieron siete procuradores.[.

En Ávila se eligen siete procuradores; en Burgos 11; en León, 13, en el caso de Palencia, siete; en Salamanca, 10; en Segovia, 7; en Soria, provincia donde menos procuradores hay, 5; en Valladolid, 15; y en Zamora 7, según recoge el decreto firmado por el presidente de la Junta de Castilla y León para convocar las elecciones.

En ese acuerdo, también se recoge que la campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las 00.00 horas del 27 de febrero y finalizando a las 00.00 horas del 13 de marzo.

Además, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el día 14 de abril de 2026 a las 11:30 horas.

Es la segunda vez que Mañueco, candidato también a la reelección, convoca elecciones tras su llegada a la presidencia autonómica en el año 2019.

En el 2021 optó por romper con su hasta entonces socio de gobierno, Ciudadanos, y convocó elecciones anticipadas para el 13 de febrero de 2022, pero el resultado electoral le dejó lejos de la mayoría absoluta y tuvo que pactar con Vox, quien decidió dar por terminado el pacto en 2024.