Publicado decreto que convoca elecciones autonómicas el 15 de marzo

Martes, 20 Enero 2026 08:30

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este martes el decreto dictado por el presidente de la Junta de Castilla y León por el que se disuelven las Cortes regionales y se convocan elecciones autonómicas el domingo 15 de marzo.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/01/20/pdf/BOCYL-D-20012026-12-1.pdf

En aplicación de lo establecido en los artículos 21.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y 19 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de

Castilla y León, integrarán las Cortes de Castilla y León ochenta y dos procuradores, correspondiendo elegir en cada circunscripción electoral el siguiente número: Ávila 7; Burgos 11; León 13; Palencia 7; Salamanca 10; Segovia 7; Soria 5; Valladolid 15 y Zamora 7.

La campaña electoral tendrá una duración de quince días, comenzando a las cero horas del 27 de febrero y finalizando a las veinticuatro horas del 13 de marzo.

La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León tendrá lugar el día 14 de abril a las 11:30 horas.