Castilla y León promociona en FITUR su oferta turística para el eclipse solar

Martes, 20 Enero 2026 12:20

Castilla y León presentará en la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, su oferta de turismo astronómico, junto a las propuestas patrimoniales, enogastronómicas y de turismo rural.

La Junta de Castilla y León participará en la 46 Feria Internacional de Turismo, FITUR, como evento referente del turismo a nivel mundial.

Este año, la Administración autonómica apuesta por una presencia en FITUR que aúna promoción y comercialización turística bajo un mensaje promocional unificado en torno al fenómeno natural que supondrá el eclipse solar de agosto 2026 y que tendrá a Castilla y León como comunidad privilegiada para su visualización a nivel mundial.

La importancia de la participación de Castilla y León en FITUR como punto de encuentro para profesionales, instituciones y viajeros permite mostrar destinos, al tiempo que generar oportunidades, impulsar la comercialización y reforzar la imagen turística de la Comunidad.

Por ello, su presencia en FITUR supone una apuesta estratégica por el turismo como motor económico, que, además, es impulso de otros muchos sectores importantes para Castilla y León.

El tema central de Castilla y León en FITUR para este año es el astroturismo, con el lema ‘Castilla y León, el cielo nos ha elegido’, que hace referencia a un acontecimiento extraordinario, como es el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, y al mismo tiempo juega con la idea de Castilla y León como destino por sus grandes recursos patrimoniales y naturales.

Para ello, Castilla y León en FITUR contará con un stand de 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de IFEMA, reproduciendo de forma metafórica el cosmos y trasladando a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.

Una propuesta turística unificada que aglutina las de los nueve Patronatos Provinciales de Turismo y el Consejo Comarcal del Bierzo, así como una amplia zona de encuentro comercial y de negocios, a la que se suman las zonas expositivas de enogastronomía y turismo rural, de la mano de la Federación de Hostelería de Castilla y León, las nueve Rutas del Vino de Castilla y León y la marca de calidad de turismo rural ‘Posadas Reales’.

Stand inmersivo

‘Castilla y León, el cielo nos ha elegido’ posiciona a la Comunidad como territorio ideal para observar el cielo nocturno y los eclipses previstos en 2026 y 2027. El stand recrea el efecto visual de un cielo estrellado y el paso de estrellas fugaces, generando un efecto visual llamativo y de impacto. En este cielo aparecerán suspendidos diversos elementos decorativos, de diversos materiales, texturas y tamaños, que simulan asteroides, satélites, estrellas y otros cuerpos celestes. En el centro de toda esta estructura celeste destaca una media cúpula de más de tres metros de diámetro que evoca la superficie lunar y se convierte en uno de los elementos más singulares del stand.

Junto a este cielo estrellado, otro de los grandes protagonistas del espacio es la pantalla central que recibe a los visitantes con la imagen de ‘El Cielo de Salamanca’, pintura mural del siglo XV atribuida al maestro Fernando Gallego, uno de los grandes representantes de la escuela hispano-flamenca.

Castilla y León es la comunidad con mayor número de espacios certificados por la Fundación Starlight, lo que significa que es uno de los mejores lugares para contemplar el cielo nocturno con sus estrellas, constelaciones, planetas y cuerpos celestes. El astroturismo es el eje central de su presencia en FITUR y, además del propio diseño del stand, se refuerza con la instalación de una actividad interactiva en forma de túnel que permitirá al visitante sentirse en el centro del espacio y del universo, viviendo de manera inmersiva la experiencia de observar el cielo nocturno de Castilla y León.

Promoción de la oferta turística

El stand de Castilla y León mostrará, además, el potencial de la Comunidad como destino patrimonial, enogastronómico, natural y de turismo rural de calidad.

En patrimonio mundial, al ser la comunidad de España con más Bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, el stand contará con un espacio específico dedicado a la promoción de los recursos patrimoniales con las tres ciudades Patrimonio Mundial.

En enoturismo, las nueve Rutas del Vino certificadas por ACEVIN convierten a Castilla y León en el territorio de España con mayor número y con más visitantes, lo que se reflejará en el stand a través de un espacio dedicado a la promoción de la enogastronomía de Castilla y León.

En FITUR también se mostrará el potencial de Castilla y León en turismo rural y de naturaleza, con 33 espacios naturales protegidos, 10 Reservas de la Biosfera y un Geoparque declarados por la UNESCO. Igualmente, Castilla y León ofrecerá su relevancia con el mayor número de Semanas Santas declaradas de Interés Turístico Internacional, con una propuesta de turismo cultural, patrimonial y religioso inigualable.

Comercialización turística

Con el objetivo de seguir impulsando la comercialización turística, la Consejería sigue apostando, dentro del stand de Castilla y León en FITUR, por una zona de trabajo, destinada a las reuniones y encuentros comerciales entre los empresarios del sector y las agencias de viaje y operadores especializados.

En total, se prevé la participación de 154 empresas y profesionales, entre los que se encuentran patronatos de turismo, ayuntamientos, las Rutas del Vino y sus bodegas, convention bureaux, agencias de receptivo, turoperadores de fuera de la Comunidad interesados en conocer y comercializar los recursos turísticos de Castilla y León, asociaciones de hoteles, la federación de turismo rural, asociaciones de guías, asociaciones de campos de golf y las Posadas Reales.

Dinamización stand

En las tres primeras jornadas de la Feria, destinadas a los profesionales del sector, la Consejería incidirá en la promoción de los eventos culturales y nuevos productos turísticos para este año 2026. Además del astroturismo, se presentará la edición de Las Edades del Hombre ‘EsperanZa’, que se está celebrando en Zamora; a ello se suma la apuesta por la enogastronomía, con la presentación del VI Concurso Internacional ‘Cocinando con Trufa’, que se celebrará en Soria del 4 al 8 de febrero.

Durante el fin de semana, y con el objetivo de captar la atención del público familiar y visitantes de la feria, el stand de Castilla y León se transformará en un espacio de ocio, con dinamización y una amplia programación de actividades diversas: talleres infantiles, grupos de danza, mascaradas, música en directo, representaciones, entre otras, en las que también participarán los patronatos de turismo, colectivos turísticos y ayuntamientos, que van a poder presentar sus propuestas, recursos y proyectos novedosos, dando a conocer los principales recursos turísticos de la Comunidad.

Recreaciones del stand en https://www.youtube.com/watch?v=GTpIwHsAUL4