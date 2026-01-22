La Junta destina 4 millones para mejora y prevención de incendios en masas forestales

Jueves, 22 Enero 2026 12:28

El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado el visto bueno a un total de 12 actuaciones, financiadas totalmente con fondos europeos Next Generation, destinadas a actuaciones de mejora, restauración y protección de las masas forestales de Castilla y León, entre ellas en Soria.

En conjunto, estas actuaciones suponen una inversión total de 4.057.715 euros, y se desarrollarán en montes de utilidad pública de las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.

Las actuaciones, con un plazo de ejecución de seis meses, tienen como objetivo reforzar la gestión forestal sostenible, prevenir incendios, corregir procesos de decaimiento de las masas forestales y mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático, al tiempo que se impulsa el empleo rural y la actividad económica ligada al sector forestal.

En la provincia de Ávila, se destina un total de 699.920 euros; a la recuperación y mejora de masas forestales en montes de utilidad pública en Villanueva de Ávila (249.926 euros), y ‘Pinar de la Sierra’, en el término municipal de Pedro Bernardo (449.994 euros), mediante tratamientos selvícolas orientados a frenar el decaimiento y mejorar la vitalidad de las masas.

En Burgos se destinan 633.999 euros a actuaciones de restauración de masas forestales en fases avanzadas de decaimiento en montes de utilidad pública en la comarca de Sedano (399.999 euros), así como a la restauración y protección frente a incendios de sistemas silvopastorales mediante la creación de áreas cortafuegos multifuncionales en montes de utilidad pública de las comarcas de Pradoluengo e Ibeas de Juarros (234.000 euros).

Para la provincia de León se autoriza un total de 854.969 euros, destinados a actuaciones de mejora de masas forestales, protección frente a incendios y mantenimiento de accesos en distintos montes. En concreto se autoriza un importe de 449.975 euros para las comarcas forestales de Bembibre, Gradefes, León, La Robla, Astorga y Cistierna para actuaciones de mejora en masas forestales y protección de incendios, y 404.994 euros para mejora de masas forestales y mantenimiento de accesos en Riaño, Cistierna y La Robla.

En Salamanca se autoriza un importe total de 889.900 euros; 359.984 euros para la mejora de masas forestales y el fomento de la gestión forestal sostenible en montes de utilidad pública de las comarcas forestales de Béjar, La Alberca y Robleda, y 529.916 euros para la prevención y corrección del decaimiento en masas forestales de La Alberca y Robleda.

A la provincia de Soria se destinan 484.015 euros con dos actuaciones: 234.015 euros destinados a la mejora de masas forestales de montaña y a la prevención y lucha contra incendios forestales, y 249.999 euros para la reparación y mejora de pistas forestales en varios montes de utilidad pública de la provincia.

Finalmente, en Valladolid se destinan 224.928 euros a la mejora de infraestructuras viarias forestales para facilitar la prevención y lucha contra incendios, mientras que en Zamora se autoriza una inversión de 269.984 euros en actuaciones de mejora de masas forestales y fomento de la gestión forestal sostenible en montes de las comarcas de Aliste y Tábara.