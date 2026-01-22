La Junta declara alerta por nevadas en todas las provincias de Castilla y León
Protección Civil ha declarado la alerta en todas las provincias de Castilla y León ante la previsión de nevadas desde las 22:00 horas de hoy jueves y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.
A partir del final de la tarde de hoy jueves, 22 de enero, se espera que comiencen a sentirse los efectos de la borrasca 'Ingrid' que impulsará una masa de aire de origen marítimo polar, fría y húmeda sobre la Península Ibérica.
La previsión es que la cota de nieve descienda durante la jornada de mañana viernes desde los 1000-1200 metros hasta los 600-800 metros, pudiendo producirse precipitaciones moderadas en forma de nieve en zonas de meseta.
Estas precipitaciones podrían dejar acumulados superiores a 10 centímetros y localmente 20 centímetros en sierras occidentales de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sanabria
. Durante esta misma jornada, se esperan vientos del oeste y suroeste fuertes que pueden alcanzar los 80km/h en zonas expuestas y de montaña.
Durante el sábado 24 continuarán las precipitaciones de forma débil, localmente moderadas en zonas de montaña, siendo más dispersas en la meseta.
La cota de nieve fluctuará entre los 500 y los 800 metros pudiendo sumar entre 5 y 10 centímetros adicionales en zonas de montaña; viento moderado del oeste con rachas fuertes en áreas montañosas, y heladas débiles o moderadas generalizadas.
El domingo se espera que la cota de nieve ascienda progresivamente hasta quedar por encima de los 1.000 metros en el este y 1.400 en el oeste de la Comunidad. Temperaturas en ascenso moderado y viento del oeste moderado.
Consejos de autoprotección ante nevadas
La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las nevadas. Se recomienda especialmente:
- Si va a salir al exterior, lleve varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evite las prendas ajustadas. Permita que el aire circule y actúe como aislante. Protéjase rostro, cabeza y manos.
- No es conveniente que las personas de avanzada edad y los niños salgan a la calle.
- No realice ejercicios físicos excesivos ya que el frío no es bueno para el corazón.
- Tome precauciones para evitar el envenenamiento producido por braseros, estufas, carbón o gas en lugares cerrados sin renovación de aire. Tenga a mano un extintor ante la posibilidad de incendio.
- Si no le queda más remedio que viajar, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías. Asegúrese de llevar el depósito de combustible lleno.
- Infórmese a través de fuentes oficiales de Tráfico, Meteorología o de Protección Civil de las inclemencias y estado de las carreteras.
- Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante.
- Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.
- Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección. Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia