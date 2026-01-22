La Junta declara alerta por nevadas en todas las provincias de Castilla y León

Jueves, 22 Enero 2026 14:48

Protección Civil ha declarado la alerta en todas las provincias de Castilla y León ante la previsión de nevadas desde las 22:00 horas de hoy jueves y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

A partir del final de la tarde de hoy jueves, 22 de enero, se espera que comiencen a sentirse los efectos de la borrasca 'Ingrid' que impulsará una masa de aire de origen marítimo polar, fría y húmeda sobre la Península Ibérica.

La previsión es que la cota de nieve descienda durante la jornada de mañana viernes desde los 1000-1200 metros hasta los 600-800 metros, pudiendo producirse precipitaciones moderadas en forma de nieve en zonas de meseta.

Estas precipitaciones podrían dejar acumulados superiores a 10 centímetros y localmente 20 centímetros en sierras occidentales de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Sanabria

. Durante esta misma jornada, se esperan vientos del oeste y suroeste fuertes que pueden alcanzar los 80km/h en zonas expuestas y de montaña.

Durante el sábado 24 continuarán las precipitaciones de forma débil, localmente moderadas en zonas de montaña, siendo más dispersas en la meseta.

La cota de nieve fluctuará entre los 500 y los 800 metros pudiendo sumar entre 5 y 10 centímetros adicionales en zonas de montaña; viento moderado del oeste con rachas fuertes en áreas montañosas, y heladas débiles o moderadas generalizadas.

El domingo se espera que la cota de nieve ascienda progresivamente hasta quedar por encima de los 1.000 metros en el este y 1.400 en el oeste de la Comunidad. Temperaturas en ascenso moderado y viento del oeste moderado.

Consejos de autoprotección ante nevadas

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las nevadas. Se recomienda especialmente: