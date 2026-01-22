La Junta presenta en FITUR "EsperanZa", la exposición de Las Edades del Hombre en Zamora

Jueves, 22 Enero 2026 15:59

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado hoy en Fitur la XXVIII exposición de Las Edades del Hombre, bajo el título ‘EsperanZa’, que se está desarrollando desde el mes de octubre en Zamora y que se prolongará hasta el mes de abril.

Acompañado por el comisario de la muestra, Juan Carlos López, el consejero ha invitado a visitar esta muestra, cuyo discurso expositivo está centrado en la esperanza como virtud y como una necesidad contemporánea en un mundo marcado por diversas situaciones conflictivas.

Las Edades del Hombre son una tarjeta de presentación de la riqueza cultural y patrimonial de Castilla y León, tanto a nivel nacional como internacional. Después de 28 ciclos expositivos, este proyecto se ha consolidado como la gran cita con el arte sacro de la Comunidad, revitalizando y poniendo en valor su patrimonio artístico.

En esta ocasión, 'EsperanZa' se celebra en dos sedes emblemáticas de la ciudad de Zamora, la Catedral y la Iglesia de San Cipriano, dos joyas del arte románico zamorano.

La Catedral destaca por su singular cimborrio bizantino‑hispano y San Cipriano constituye uno de los templos más antiguos y puros del románico de la ciudad.

La exposición reúne casi noventa piezas de arte sacro de pintura, escultura, orfebrería y documentos históricos de artistas tan relevantes como Gregorio Fernández, Francisco de Zurbarán, El Greco, Juan de Juni o Pablo Picasso.

La muestra propone un recorrido artístico por la Cruz y la Resurrección de Cristo, símbolos centrales de la fe cristiana. Zamora es testigo de esta 'EsperanZa', acogiendo nuevamente una muestra de Las Edades del Hombre después de casi 25 años desde la celebración de la exposición ‘RemembranZa’, coincidiendo con el XI Centenario de la creación de la Diócesis de Zamora.

Con el objetivo de incrementar el interés por la exposición y añadir nuevos atractivos a la muestra, se realizan actividades, entre las que destacan: una experiencia inmersiva que complementa la visita tradicional, visitas nocturnas con música en directo, visitas nocturnas con cata de vino y productos artesanos realizadas en colaboración con la Ruta del Vino de Zamora, así como diversas rutas guiadas por la provincia organizadas por la Diputación Provincial.

Tema central FITUR

El tema central de Castilla y León en FITUR para este año es el astroturismo, con el lema ‘Castilla y León, el cielo nos ha elegido’, haciendo referencia al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. El stand de la Comunidad cuenta con 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de IFEMA, reproduciendo de forma metafórica el cosmos y trasladando a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.

Una propuesta turística unificada que aglutina las propuestas de los nueve Patronatos Provinciales de Turismo y el Consejo Comarcal del Bierzo, así como una amplia zona de encuentro comercial y de negocios, a la que se suman las zonas expositivas de enogastronomía y turismo rural, de la mano de la Federación de Hostelería de Castilla y León, las nueve Rutas del Vino de Castilla y León y la marca de calidad de turismo rural ‘Posadas Reales’.