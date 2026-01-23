Castilla y León centra su oferta turística en FITUR en el eclipse total de sol

Viernes, 23 Enero 2026 17:14

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, en la que la Comunidad se ha presentado con el lema 'Castilla y León, el cielo nos ha elegido’, haciendo referencia al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un acontecimiento natural único que se podrá disfrutar desde la Comunidad de forma privilegiada.

Castilla y León cuenta con el mayor número de espacios certificados por la Fundación Starlight, lo que significa que es uno de los mejores lugares para contemplar el cielo nocturno con sus estrellas, constelaciones, planetas y cuerpos celestes.

En este contexto, el astroturismo es el eje central de la presencia en FITUR y, además del diseño general del stand, se refuerza con la instalación de una actividad interactiva en forma de túnel que permite al visitante sentirse en el centro del espacio y del universo, viviendo de manera inmersiva la experiencia de observar el cielo nocturno de la Comunidad.

Castilla y León cuenta en FITUR con un stand de 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de IFEMA que reproduce de forma metafórica el cosmos y traslada a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente, a través de la arquitectura, la iluminación y los recursos expositivos.

Esta propuesta turística unificada aglutina a los nueve Patronatos Provinciales de Turismo y el Consejo Comarcal del Bierzo, destinando una amplia zona del stand al encuentro comercial y de negocios, a la que se suman las zonas expositivas de enogastronomía y turismo rural, de la mano de la Federación de Hostelería de Castilla y León, las nueve Rutas del Vino de Castilla y León y la marca de calidad de turismo rural ‘Posadas Reales’.

Promoción y comercialización

La apuesta de Castilla y León se basa en diferentes segmentos turísticos, como el turismo rural, cultural, patrimonial, de naturaleza, enogastronómico, idiomático, religioso o de congresos.

En este sentido, la Junta impulsa en esta edición de FITUR la comercialización de los recursos turísticos de calidad que tiene la Comunidad a través de una zona de trabajo destinada a las reuniones y encuentros comerciales entre los empresarios del sector y las agencias de viaje y operadores especializados, en la que están participando más de 150 empresas y profesionales del sector turístico en la Comunidad.

Durante la visita, Fernández Mañueco ha destacado el dinamismo del sector turístico de Castilla y León, que incluye una oferta variada y de gran calidad, sustentada, entre otros ejemplos, por un extraordinario patrimonio natural y cultural; y una gastronomía de excelencia y gran calidad.

Premio al Mejor Stand en FITUR 2026

Castilla y León ha sido una de las tres comunidades autónomas galardonadas con el 'Premio al Mejor Stand' en la presente edición de FITUR, la única por unanimidad; un reconocimiento que valora el diseño, la imagen y la funcionalidad del espacio expositivo.