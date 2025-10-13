La Junta incentiva transformación digital de pymes y autónomos de la Comunidad
La Junta de Castilla y León incentiva la transformación digital de pymes y autónomos de la mano de un ciclo de seminarios online gratuitos.
A través de iniciativas innovadoras, el Gobierno ha decidido impulsar la modernización de pymes y autónomos, facilitando el acceso a herramientas tecnológicas avanzadas que mejoran la gestión empresarial, aumentan la competitividad y abren nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado cada vez más digitalizado.
En esta línea, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital lanza un nuevo ciclo formativo destinado a pymes y autónomos.
Se trata de siete webinars gratuitos que se celebrarán todos los martes, entre el 21 de octubre y el 2 de diciembre, en horario de tarde de 16:30 a 18:30 horas, dentro del proyecto transfronterizo IBERUS-SmartCDT.
Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León acerca a los profesionales las herramientas digitales más innovadoras y prácticas para impulsar la productividad, mejorar la gestión y ampliar oportunidades de negocio.
El ciclo incluye contenidos adaptados a las necesidades reales de las pequeñas empresas y trabajadores autónomos, abarcando desde la Inteligencia Artificial aplicada a los negocios hasta la ciberseguridad, pasando por la automatización de procesos, el marketing digital, la gestión de datos con Excel y Power BI o la productividad en la nube.
Cada sesión está diseñada para ofrecer un aprendizaje práctico y directo, que permita a los participantes incorporar soluciones digitales a su día a día y avanzar en la modernización de su negocio.
- Programa de los webinars
- Primeros pasos en Inteligencia Artificial para pymes y autónomos
- Automatiza tareas repetitivas de tu negocio
- Marketing digital: crea contenidos atractivos con Canva
- Ciberseguridad básica para pymes y autónomos
- Integración de IA en las aplicaciones ofimáticas de tu negocio
- Gestión de datos y toma de decisiones con Excel y Power BI
- Productividad digital: organiza tu negocio con Google Workspace y Microsoft 365
La participación en el ciclo formativo es totalmente gratuita y está abierta a todos los autónomos y pymes de Castilla y León. La inscripción puede realizarse de forma online a través de este enlace
El proyecto IBERUS-SmartCDT
El proyecto IBERUS - Smart Comunidad Digital Transfronteriza (IBERUS - SmartCDT) es un proyecto de colaboración entre administraciones públicas de Portugal y España, aprobado en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal 2021-2027 (POCTEP) y cofinanciado a través de fondos FEDER, cuyo objetivo es profundizar en una red de colaboración entre administraciones locales a ambos lados de la frontera para la transformación digital de los municipios, aprovechando las ventajas que las tecnologías ofrecen tanto a ciudadanos, empresas y administraciones públicas.
En este proyecto participan la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Salamanca (REGTSA), la Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Ponferrada, por parte de España, junto con la Cámara Municipal de Almeida, la Cámara Municipal de Sabugal, la Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo y la Cámara Municipal de Penamacor, por parte de Portugal.