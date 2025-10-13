La Junta inicia elaboración de la Estrategia del hidrógeno 2030

La Junta de Castilla y León ha iniciado los trabajos para la elaboración de la Estrategia del hidrógeno en Castilla y León 2030.

El desarrollo de este documento, que constituye una hoja de ruta para impulsar el desarrollo del hidrogeno verde en la comunidad, se está llevando a cabo a través de la Fundación CARTIF y en el marco del proyecto europeo HYPERION.

El objetivo de la Estrategia del hidrógeno en Castilla y León 2030 impulsada por las consejerías de Economía y Hacienda e Industria, Comercio y Empleo, es aprovechar el potencial del hidrógeno verde en Castilla y León, a través de la creación de conocimiento, el desarrollo de sus aplicaciones y la capacitación del capital humano, tratando de impulsar una economía del hidrógeno que permita desarrollar y potenciar el tejido industrial de la comunidad y consolidando a Castilla y León como referente europeo en producción, distribución, almacenamiento y consumo de hidrógeno verde.

Entre las cuestiones que debe abordar la estrategia cabe destacar el diagnóstico del contexto internacional, nacional y regional del hidrógeno renovable; la identificación de cadenas de valor emergentes, capacidades industriales, tecnológicas y logísticas de Castilla y León dentro del sector; el diseño de una hoja de ruta y gobernanza para la implementación de la estrategia; la definición de las líneas de actuación prioritarias, ejes estratégicos y medidas en las áreas de producción, infraestructuras, mercado, y normativa; el análisis de actores clave y ecosistema relacionado con el hidrógeno en la comunidad, las prioridades en materia de inversiones y sectores tractores, así como la integración de buenas prácticas europeas, especialmente las identificadas en el proyecto HYPERION.

La estrategia está en línea con la aprobación y publicación de los documentos “A Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe” de la Unión Europea y la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable” en el ámbito nacional, se busca el desarrollo de la industria y de la cadena de valor del hidrógeno.

Así mismo esta estrategia contemplará proyectos en marcha, como el «Valle del Hidrógeno de Castilla y León -CyLH2Valley-» presentado el pasado mes de marzo con una inversión prevista de hasta 380 millones de euros, con ayudas europeas incluidas, y un periodo de ejecución de 60 meses trata de convertir a Castilla y León en el principal ecosistema integrado de hidrógeno verde, y en motor de transformación energética e industrial.

La estrategia se financia a través del proyecto europeo HYPERION cofinanciado por el Programa Interreg EUROPE.

Se trata de una iniciativa promovido desde Italia por la Agencia de Desarrollo Empolese Valdelsa, y tiene entre sus socios entidades del sector público y privado de varios países europeos como España (del que forma parte la Junta de Castilla y León como socio activo), Finlandia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Polonia y Rumania.

El proyecto HYPERION tiene como objetivo general apoyar a las regiones europeas en la construcción de ecosistemas regionales para una transición industrial sostenible basada en soluciones innovadoras de hidrógeno, en sinergia con estrategias de especialización Inteligente. Dando respuesta a los principales desafíos: identificar e implementar los medios más eficaces y eficientes para aumentar el enorme potencial del H2.

La Fundación CARTIF, encargada de la elaboración de la estrategia, tiene un amplio recorrido y reconocido prestigio en este ámbito, ha comenzado ya el desarrollo de los trabajos para la redacción del documento que estará concluido antes de que finalice el año.

La elaboración de la estrategia se lleva, además, a cabo en coherencia con los objetivos del II Plan Director de Promoción Industrial 2021-2025, la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León 2030 y los compromisos de la Comunidad con la transición energética y la neutralidad climática de la Unión Europea.