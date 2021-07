La Junta estudia pedir toque de queda por municipios

Martes, 13 Julio 2021 15:33

La Junta de Castilla y León está estudiando si pedir el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad para aplicar un toque de queda "proporcional", que sea temporal -14 días- y acotado a los municipios que presenten una mayor incidencia de la covid en estos momentos.

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha realizado este anuncio este martes en la rueda de prensa semanal sobre la situación de la pandemia en la Comunidad, en la que ha explicado que el Ejecutivo y los expertos autonómicos debaten si aplicar nuevas restricciones ante el aumento "vertiginoso" de contagios en esta quinta ola de la covid.

Entre las medidas que el Ejecutivo decidirá este jueves se incluirían, por tanto, pedir un toque de queda "al estilo del valenciano", avalado judicialmente, que afecte de forma temporal a los municipios con peores datos de contagios, como las capitales de provincia de Burgos y Zamora, que tienen unas incidencias a dos semanas entre el grupo de edad de entre 20 y 29 años de 5.155,2 y 4.209,3, respectivamente.

Descartado queda, como ha asegurado la titular de Sanidad, aplicar un cierre perimetral de dichos municipios, ya que la Junta prefiere que los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad estén más pendientes de "controlar botellones" que de "vigilar las carreteras".

Por este motivo, los servicios jurídicos de la Junta están ahora centrados en ver cómo encajar estas medidas para que el TSJ-CYL conceda su aval, después de que este se pronunciara de forma negativa en los toques de queda previos que aprobó el Ejecutivo autonómico.

No obstante, como han asegurado desde la Junta, confían en que la temporalidad de 14 días y el acotamiento a los municipios más afectados sea ahora determinante para poder conseguir este aval judicial.

Como ha explicado la consejera de Sanidad, la Junta tampoco se plantea una reescalada del nivel 1 actual a un "nivel 2 puro", ya que dentro de este nivel dos hay medidas, como limitar el aforo en terrazas, que la Junta no ve aconsejable aplicar en estos momentos, ya que los contagios no se producen en estas zonas.

De hecho, como ha argumentado Casado, la Junta podría levantar todas las restricciones de aforo en las terrazas de cara a este jueves, para fomentar que la gente utilice estos espacios abiertos y no los interiores de los establecimientos, que son los lugares con mayor riesgo de contagio.

No obstante, sí que valoran la posibilidad de cerrar el ocio nocturno si los contagios siguen a este ritmo, aunque la consejera ha incidido en que "aún es pronto" para conocer el alcance y efecto de las medidas adoptadas el pasado jueves, entre las que se incluyeron adelantar a las 2:00 horas el cierre de estos establecimientos.

"Lo que no queremos es cerrar el ocio nocturno solo en los municipios con mayor incidencia de la covid", ha subrayado Casado, que ha explicado que esto sería un llamamiento a que la gente se desplazara de los municipios con el ocio cerrado, y por ende con mayor incidencia, a los que tuvieran mejores datos.

No obstante, la consejera de Sanidad ha asegurado que no quiere avanzar cuáles son las medidas concretas que se adoptarán en la Comunidad, ya que estas deben debatirse en el seno del Consejo de Gobierno de este jueves, ha zanjado.