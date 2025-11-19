La Junta convoca concurso escolar para sensibilizar sobre prevención de riesgos laborales

Miércoles, 19 Noviembre 2025 08:50

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado un concurso escolar para la realización de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales por alumnos de centros educativos no universitarios de la Comunidad.

https://bocyl.jcyl.es/html/2025/11/19/html/BOCYL-D-19112025-6.do

Una cultura preventiva eficaz en la sociedad se crea desde la sensibilización y concienciación de la población más joven, según ha resaltado la citada consejería en la convocatoria publicada hoy en el BOCyL, consiguiendo con ello comportamientos seguros ya desde los centros escolares.

“Los niños de hoy serán los trabajadores y empresarios del mañana”, ha recalcado.

El objeto del concurso escolar es el fomento de la cultura de la prevención de riesgos laborales en el alumnado de centros educativos no universitarios: educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, cursos de especialización y enseñanzas dirigidas a alumnos de educación especial.

La aplicación presupuestaria y la cuantía total máxima destinada a financiar la organización y difusión de los premios establecidos en la presente convocatoria es de 25.000 euros.

Se concederán premios en siete categorías.

a) Alumnado matriculado en educación primaria. b) Alumnado matriculado en educación secundaria obligatoria o en formación profesional básica. c) Alumnado matriculado en bachillerato o en formación profesional de grado medio. d) Alumnado matriculado en ciclos de formación profesional de grado superior o cursos de especialización. e) Alumnado de los centros rurales agrupados. f) Alumnado de educación especial, matriculado en centros de primaria, centros de educación secundaria y formación profesional (incluyendo alumnado en aulas combinadas de educación ordinaria y especial) y centros de educación especial. g) Mejor iniciativa desarrollada en la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) en el año 2025, en los centros educativos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León con alumnos matriculados en educación primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial.

Cada centro educativo podrá presentar un máximo de tres trabajos por categoría.

El plazo de presentación de la solicitud y de los trabajos finaliza el día 23 de enero de 2026 (incluido).