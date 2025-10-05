La Junta abona 7 millones a 185 agricultores y ganaderos de la Comunidad

Domingo, 05 Octubre 2025 14:22

La Junta de Castilla y León ha abonado durante esta semana más de 7 millones de euros a 185 agricultores y ganaderos de la Comunidad en concepto de ayudas a la incorporación de jóvenes y planes de mejora.

Con estas líneas de subvención se impulsa el relevo generacional en el ámbito agrario, la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad, así como la mejora de las instalaciones para hacerlas más eficientes, competitivas y rentables.

En concreto, algo más de 3 millones corresponden al anticipo recibido por 78 jóvenes beneficiarios de la convocatoria de incorporación resuelta a finales de 2024.

Además, durante este mes de septiembre, la Junta de Castilla y León ha ingresado otros 2 millones a 81 jóvenes correspondientes al pago final de anteriores convocatorias.

Además de los pagos a jóvenes, se han realizado los correspondientes a la modernización de explotaciones, que ascienden a cerca de 2 millones de euros y atienden a 26 beneficiarios.

Más de 600.000 euros se han destinado a apoyar inversiones en regadíos, casi un millón a la digitalización y 374.000 a la eficiencia energética.

El 55% de estas ayudas se han destinado a explotaciones agrícolas, el 38 por ciento a ganaderas (19% bovino de carne, 11% ovino-caprino y 3% bovino de leche) y el 7 por ciento restante ha ido destinado a mixtas de cultivos y ganado.