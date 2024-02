Gallardo replica a Almodovar y puntualiza calificativo "señoritos"

Domingo, 11 Febrero 2024 16:44

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo ha reivindicado este domingo que la cultura no es de izquierda y, en la industria del cine, hay mucha gente esperando que se ensanche el espacio cultural para que “quepa todo el mundo”.

Gallardo ha replicado este domingo en la red social X al cineasta Pedro Almódovar que anoche en la gala de los Goya 2024 rechazó que los profesionales del cine sean unos señoritos que viven de las subvenciones, como apuntó el vicepresidente regional de la Junta en la víspera.

“El dinero que reciben los cineastas como anticipo lo devuelven con creces a través de impuestos, de la seguridad social y de la creación de miles de puestos de trabajos", ha señalado Almodovar.

Gallardo ha replicado este domingo apuntado que la cultura no es de la izquierda y que el Pp se la entregó.

“Y dentro de la industria del cine hay mucha más gente de la que se piensa esperando un ensanchamiento del espacio cultural para que quepa todo el mundo.", ha apuntado.

García Gallardo ha reconocido que está bien que el Estado apoye a la Cultura en sus distintas expresiones, como lo hace la Junta “y con éxito en el caso del cine”, donde ha conseguido batir récord en la Comunidad en atracción de rodajes pero ha incidido en que no se puede comparar “la sociedad de la nieve” (la gran triunfadora de ayer) o “los otros”, que son grandes películas de la industria del cine español, con otras que no ha ido a ver prácticamente nadie, “que no aportan nada nuevo, pero que las hemos pagado entre todos”.

“El cine es una herramienta de comunicación social y deben hacerse películas de todo tipo. Pero hacer la enésima película sobre Franco o sobre no sé qué colectivo no creo que deba ser una prioridad, habiendo tantos temas y tantas historias desconocidas por el gran público”, ha puntualizado.

Para García-Gallardo, un ejemplo de cine independiente, financiado con microdonaciones, es el que hace José Luis López Linares, que con su obra “España, la primera globalización” ha dado a conocer de una manera atractiva cómo se desarrolló realmente la conquista de América.

“Esto lo entiende cualquiera fuera de la burbuja de la izquierda caviar. Ayer fue decepcionante comprobar, como anticipé el viernes, que ningún premiado de los “reivindicativos” se acordó de los guardias civiles asesinados en Barbate ni de los agricultores y ganaderos”, ha censurado

“Mucho #SeAcabó (¿conciencias tranquilas en la sala?), lenguaje inclusivo, groserías cero transgresoras en 2024, memoria histórica, ataques a Milei y ningún problema real de España. No hubo sorpresa en Las Gaunas”, ha ironizado

“Ayer muchos se dieron por aludidos por mi definición de “señoritos”: quienes viven de subvenciones millonarias por hacer películas que nadie ve. Esa definición no alude a todos, ni siquiera a la mayoría de los cineastas. Pero sí a muchos de ellos”, ha puntualizado.